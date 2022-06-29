На Петербургском Международном молодежном юридическом форуме обсудили вопросы цифрового права
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На Петербургском Международном молодежном юридическом форуме обсудили вопросы цифрового права

На Петербургском Международном молодежном юридическом форуме обсудили вопросы цифрового права

В рамках Международного молодежного юридического форума (ММЮФ) в Санкт-Петербурге эксперты обсудили вопросы цифрового права.

По словам заведующего кафедрой теории и истории государства и права Санкт-Петербургского государственного университета Владислава Архипова, проблема юрисдикции в цифровом праве принципиально не отличается от проблемы юрисдикции в правовых отношениях, связанных с морем, воздушным пространством или с космосом.


"Преподавая цифровое право можно построить лекцию, отталкиваясь от соцсетей, от отдельных постов, движений и направлений в социальных медиа, от компьютерных игр, проблем виртуальной собственности, метавселенных, и через это рассматривать юридическую проблематику. Но рассматривая ее, нет никакого другого выхода, как опираться на классические инструменты в области юриспруденции", - пояснил профессор.

Цифровизация права должна упростить жизнь юристов и общества, но идеализировать IT нельзя, поскольку технология не способна полностью заменить право, сказал главный редактор журнала "Цифровое право" Максим Иноземцев.

"Я замечаю, что от цифровизации бывают завышенные и излишние ожидания. Даже иногда "фетишизация" IT-права. Цель этого процесса — сделать жизнь проще, но нам важно помнить, что технология не способна полностью заменить право", — сказал Иноземцев на сессии "Кадры - наше всё: подготовка и развитие специалистов в сфере правового регулирования цифровой экономики и кибербезопасности".

Регуляция рынка криптовалют определяет отношение молодых людей и молодых специалистов к государству, заявил депутат Антон Горелкин.

"Есть поручение президента по созданию правовой базы по криптовалюте. Рабочими группами обсуждается её использование для трансграничных расчётов… Мы не можем игнорировать криптовалюту. Для молодых людей поколения Z реакция государства на неё особо важна, поскольку она определяет их ответное отношение к государству", — сказал участник комитета по информационной политике.

Правоведы пока не договорились о фундаментальных категориях цифрового права и не понимают что выбрать: сохранить традиционное право с переобучением "старых" юристов под новые реалии или готовить новый тип правоведов под цифровую трансформацию, заявила директор центра цифровой экономики МГИМО РФ Элина Сидоренко.

"Многие традиционные юристы не могут признать существуют или нет важные юридические факты в цифровой сфере. Главный вопрос, на мой взгляд, готовить нового (специалиста) или переучивать старого?" - заключила эксперт. 

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По материалам: uposters.ru

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