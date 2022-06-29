Начались суды между женами градского

Александр Градский умер 28 ноября 2021 года в возрасте 72 лет от ишемического инсульта. За пару месяцев до смерти он женился на молодой возлюбленной Марине Коташенко, которая за 18 лет официально не оформленных отношений родила от композитора двоих наследников – Сашу и Ваню.

По слухам, Градский решился на женитьбу, чтобы избавить Марину от разборок с его наследством, а также чтобы максимально обеспечить двух малолетних сыновей всем необходимым, поставить их на ноги. Но Александр даже представить не мог, как повернется дело. Мало того, что за наследство намерены бороться взрослые сын и дочь от третьего брака, так еще и их мать, Ольга Фартышева, подала в суд на молодую вдову. Она тоже намерена «отвоевать» часть наследства бывшего мужа, хоть и развелась с ним 21 год назад.

27 июня состоялся первый день судебных разбирательств между женами Градского. В Тверском суде состоялась беседа сторон, к сожалению, на нее пришли только адвокаты обеих сторон. Несмотря на то, что здание буквально оккупировали журналисты с камерами, главных персон данного разбирательства они не увидели. Адвокаты сторон также отказались давать какие-либо комментарии.





Беседа продлилась буквально 10 минут, после чего адвокаты спешно покинули здание. Когда журналисты попросили хоть как-то описать ситуацию, служители закона ответили, что не намерены этого делать из-за того, что в разборках замешаны интересы малолетних детей.

«Поймите, это семейное дело, оно затрагивает интересы малолетних детей. – отметила представитель Марины Коташенко. - Детей пожалейте!».

На это у журналистов возник логичный вопрос: разве не оппоненты должны пожалеть детей, ведь это они их буквально обирают. Представитель вдовы ответила, что стороны как-нибудь разберутся между собой, для этого суд и существует.





Второй представитель от Ольги Фартышевой от комментариев также отказался, но она вообще просто прошла мимо молча, не реагируя на вопросы прессы.

Первое заседание назначено на 1 августа. Теперь Ольге Фартышевой нужно грамотно доказать, почему при разводе она не подавала на раздел имущества с мужем, почему пропустила срок исковой давности (3 года), а обратилась в суд только спустя 21 год. Напомним, что Ольга претендует на половину от нескольких жилых помещений, земельных участков, нежилых зданий, которые Градский купил, еще находясь с ней браке.