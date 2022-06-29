Наряд жены Шатунова на похоронах
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Наряд жены Шатунова на похоронах

Наряд жены Шатунова на похоронах

Жена и дети Юрия Шатунова узнали о смерти родного человека, находясь в Германии, где семья и проживает. Первым же возможным рейсом они вылетели на прощание и похороны. Семья успела попасть на второй день траурной церемонии. Светлану все очень жалели, вот только многие не поняли, почему вдова выбрала столь странный наряд, абсолютно не подходящий для кладбища.

Светлана тяжело переживает смерть любимого мужа. Родные даже говорили, что беспокоятся за общее состояние и здоровье вдовы, так как ее реакция очень бурная. Вот только на похоронах она была довольно сдержанной. Света стояла посередине, обнимала своих детей и все смотрела на гроб, в котором лежало тело самого близкого и дорогого человека.

Но если 27 июня вдова выбрала вполне сдержанный наряд – черный платок, покрывающий голову, такого же цвета кофта и плотная длинная юбка, то ее вид на кладбище многих удивил. Возможно, повлияла аномальная жара, стоящая в Москве. Светлана поменяла наряд на черную блузу с коротким кружевным рукавом и легкую шифоновую юбку-плисе. Все бы ничего, да через юбку просвечивали черные трусики-бразильяно. Многие посчитали, что данный наряд слишком откровенный для скорбящей женщины, которая хоронит любимого мужа. Возмущены поклонники и тем, что слишком рано Светлана сняла черный платок и стоит с непокрытой головой.



Фотографии разлетелись по сети и вызвали неоднозначную реакцию фолловеров:

«Нашла, что одеть! Все трусы ее увидели?», «Вот так юбка у вдовы, вся попа видна», «Муж только умер, а вдова уже всем трусы свои показала», «Как-то неуместно для кладбища нарядилась, еще и платок с головы сняла», «Она что, в темноте одевалась? Не видела что-ли?».

Но многие пользователи сети ринулись защищать Светлану. Они уверены, что та в своем горе просто не заметила того факта, что юбка немного просвечивает. В Москве действительно очень жарко, и вдова просто хотела одеться полегче.


Напомним, что пара познакомилась в 2004 году, во время гастролей Юрия Шатунова по Германии. Исполнитель настолько влюбился в Светлану, что не задумываясь сменил место жительства, дабы быть поближе к девушке. Свадьбу сыграли в 2007 году, через год после рождения первенца Дэнниса. Дочка Эстелла появилась на свет спустя 7 лет.

# Шоу-бизнес
По материалам: kleo

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