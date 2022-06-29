Нарышкин рассказал о награждении разведчиков-нелегалов
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Нарышкин рассказал о награждении разведчиков-нелегалов

Нарышкин рассказал о награждении разведчиков-нелегалов

В целях сохранения секретности конкретные результаты работы российских разведчиков-нелегалов не упоминаются даже в наградных документах, однако в России отдают должное таким людям. Об этом в интервью РИА «Новости» заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

Нелегалом называют разведчика, работающего за рубежом под видом гражданина этой или какой-либо третьей страны. 

«У нас всегда отдают должное заслуживающим награды разведчикам-нелегалам», — сказал Нарышкин, уточнив, что указы о таких награждениях носят открытый характер, в вручение происходит в узком кругу.

«Вне Службы наши сотрудники особого резерва никогда не надевают своих орденов и медалей. Но это лишь небольшие издержки профессии, девизом которой служат слова »Без права на славу, во славу державы", — подчеркнул он.

# Политика / Главные новости Политика
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Какие нынче учебники по математике для первоклашек
Какие нынче учебники по математике для первоклашек
Трудности в общении у Близнецов, яркие события у Львов: гороскоп на июль 2022 для всех знаков зодиака
Трудности в общении у Близнецов, яркие события у Львов: гороскоп на
CEO и финдиректор Compass Mining подали в отставку
CEO и финдиректор Compass Mining подали в отставку
Карма и высшее предназначение: зачем приходят в мир люди, рожденные в октябре
Карма и высшее предназначение: зачем приходят в мир люди, рожденные в
Дом-2 интересует Кутузову гораздо больше, чем собственные дети
Дом-2 интересует Кутузову гораздо больше, чем собственные дети
Как быстро прошла любовь. Димаш Адилет расстался с победительницей шоу «Холостяк»
Как быстро прошла любовь. Димаш Адилет расстался с победительницей
Таможня Аргентины изъяла более 2200 устройств для майнинга
Таможня Аргентины изъяла более 2200 устройств для майнинга
Александр Масляков вернется в КВН после перенесенного ковида
Александр Масляков вернется в КВН после перенесенного ковида
Шесть знаков зодиака в июле 2022 года получат хорошую прибыль
Шесть знаков зодиака в июле 2022 года получат хорошую прибыль
Закадровые фотографии со съемок четвертого сезона сериала "Очень странные дела" (30 фото)
Закадровые фотографии со съемок четвертого сезона сериала "Очень
За сутки в Иркутской области зафиксировали 80 новых случаев заболевания COVID-19
За сутки в Иркутской области зафиксировали 80 новых случаев
В России заявили о растущей вероятности конфликта с НАТО
В России заявили о растущей вероятности конфликта с НАТО

Топ на сегодня

Костенко о грудном сыне, лежащем под капельницей: «Не могу передать, что у меня на душе»
Костенко о грудном сыне, лежащем под капельницей: «Не могу передать,
Госдума приняла поправку к законопроекту об иноагентах
Госдума приняла поправку к законопроекту об иноагентах
В России призвали наладить отношения с Финляндией
В России призвали наладить отношения с Финляндией
«Математический велосипед» с двумя половинами колеса
«Математический велосипед» с двумя половинами колеса
В российском городе ввели режим ЧС после обнаружения боеприпаса
В российском городе ввели режим ЧС после обнаружения боеприпаса

Еще по теме

Нарышкин покинул пост главы высшего наблюдательного совета ВФП
Нарышкин рассказал о разведывательной деятельности Петра I
Нарышкин заявил, что спецслужбам разных стран необходимо сотрудничать
Сергей Нарышкин призвал спецслужбы всех стран работать вместе