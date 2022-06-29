Нарышкин рассказал о награждении разведчиков-нелегалов

В целях сохранения секретности конкретные результаты работы российских разведчиков-нелегалов не упоминаются даже в наградных документах, однако в России отдают должное таким людям. Об этом в интервью РИА «Новости» заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

Нелегалом называют разведчика, работающего за рубежом под видом гражданина этой или какой-либо третьей страны.

«У нас всегда отдают должное заслуживающим награды разведчикам-нелегалам», — сказал Нарышкин, уточнив, что указы о таких награждениях носят открытый характер, в вручение происходит в узком кругу.

«Вне Службы наши сотрудники особого резерва никогда не надевают своих орденов и медалей. Но это лишь небольшие издержки профессии, девизом которой служат слова »Без права на славу, во славу державы", — подчеркнул он.