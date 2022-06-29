Наследство Юрия Шатунова может достаться внебрачным детям

Журналисты предполагают, что после похорон певца Юрия Шатунова объявится куча внебрачных детей. Только сегодня прах Юрия Шатунова похоронили на Троекуровском кладбище, а в СМИ уже обсуждают возможный скандал вокруг семьи певца. Речь идет о том, что в ближайшее время самые большие секреты певца будут раскрыты. Шатунов на протяжении всей своей карьеры сводил девушек с ума. Не исключено, что одна из фанаток, добившаяся близкого знакомства со звездой 80-х, могла родить от него тайного ребенка. Предполагается, что после похорон певца на ТВ хлынет поток людей, которые будут представляться «внебрачными детьми» Юрия. Наследство артиста, по примерным оценкам, оценивается в полмиллиарда рублей и является настоящим лакомым кусочком. Помимо недвижимости, особняка за границей и автопарка родные артиста унаследуют права на песни группы «Ласковый май».Адвокат Влад Подшибякин уточняет, что претендовать на наследство Шатунова они смогут только после проведения ДНК-экспертизы, подтверждающей родство. «Для того, чтобы им претендовать на наследство Шатунова, им необходимо будет для начала установить отцовство», рассказал Подшибяки «Dni.ru». Напомним, что Шатунов скончался 23 июня по дороге в Домодедовскую больницу. Причиной смерти стал обширный инфаркт. Близкие говорят о том, что здоровье певца подкосили судебные разборки с бывшим продюсером.