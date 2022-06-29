Наследство Юрия Шатунова может достаться внебрачным детям
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Наследство Юрия Шатунова может достаться внебрачным детям

Наследство Юрия Шатунова может достаться внебрачным детям
Журналисты предполагают, что после похорон певца Юрия Шатунова объявится куча внебрачных детей. Только сегодня прах Юрия Шатунова похоронили на Троекуровском кладбище, а в СМИ уже обсуждают возможный скандал вокруг семьи певца. Речь идет о том, что в ближайшее время самые большие секреты певца будут раскрыты. Шатунов на протяжении всей своей карьеры сводил девушек с ума. Не исключено, что одна из фанаток, добившаяся близкого знакомства со звездой 80-х, могла родить от него тайного ребенка. Предполагается, что после похорон певца на ТВ хлынет поток людей, которые будут представляться «внебрачными детьми» Юрия. Наследство артиста, по примерным оценкам, оценивается в полмиллиарда рублей и является настоящим лакомым кусочком. Помимо недвижимости, особняка за границей и автопарка родные артиста унаследуют права на песни группы «Ласковый май».
Адвокат Влад Подшибякин уточняет, что претендовать на наследство Шатунова они смогут только после проведения ДНК-экспертизы, подтверждающей родство. «Для того, чтобы им претендовать на наследство Шатунова, им необходимо будет для начала установить отцовство», рассказал Подшибяки «Dni.ru». Напомним, что Шатунов скончался 23 июня по дороге в Домодедовскую больницу. Причиной смерти стал обширный инфаркт. Близкие говорят о том, что здоровье певца подкосили судебные разборки с бывшим продюсером.
# Шоу-бизнес Шатунов Юрий
По материалам: z-aya

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