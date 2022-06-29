Наталья Подольской показала красавчика-брата
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Наталья Подольской показала красавчика-брата

Наталья Подольской показала красавчика-брата
Певица Наталья Подольская поделилась фото с младшим братом Андреем, который живет в Беларуси. Наталья Подольская часто делится снимками с сестрой-двойняшкой Юлианой. Они всегда вместе отмечают семейные праздники, проводят совместные отпуска и вообще очень дружны. Такие же теплые отношения певицу связывают с её младшим братом, но его публика видит гораздо реже. Подольская напомнила всем, что у неё есть еще младший брат Андрей, который, кстати, тоже вырос красавчиком. Певица опубликовала их общее фото и призналась, что очень соскучилась по общению с ним. Андрей, как и Наталья, родился в Могилеве. В отличие от старшей сестры, он не стал переезжать и остался жить в Беларуси. Из-за этого им редко удается встречаться и проводить время вместе.
«Мой младший, но иногда ощущение, что старший, брат Андрей. Скучаю», — написала Наталья. В комментариях к снимку фанаты Подольской оставляют комментарии с вопросом, есть ли у Андрея жена или он находится в активном поиске? «Как похожи вы! Красавчик такой», «Братик вырос как, не узнать», — пишут друзья певицы.
Напомним, что недавно своим красавчиком-братом похвасталась Мирослава Карпович. После расставания с Павлом Прилучным актриса теперь приходит на светские мероприятия вместе с 20-летним Андреем.
# Шоу-бизнес Подольская Наталья
По материалам: z-aya

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