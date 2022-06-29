Наталья Штурм получила предложение выйти замуж на отдыхе

Наталья Штурм не скрывает, что у нее бурная личная жизнь. Только недавно певица рассказывала о романе с молодым любовником, как объявила о скором расставании с ним. Но ее сердце не долго пустовало: у нее тут же появился другой ухажер.

Штурм признавалась, что предпочитает мужчин моложе себя. Еще в мае у 55-летней артистки развивались отношения с мужчиной по имени Георгий, который был моложе ее на 25 лет. Звезда хвасталась, что чувствовала себя с ним превосходно. «Конечно, не скучно! Мне вообще никогда и нигде не скучно. Для себя я определила, что мой женский век будет длится до 100 лет. А потом я уйду из большого секса», — заявляла она.

Однако вскоре Наталья рассталась с Георгием, и на ее горизонте возник Альберт, да так, что изменил ее жизнь кардинально. Штурм опешила, когда на совместном отдыхе мужчина выплыл из бассейна с кольцом в руке со словами: «Как думаешь, что это такое? Сейчас вода выльется... Смотри». Певица тут же согласилась и поделилась этой новостью с поклонниками. «А мне предложение сделали...» — скромно написала она. Так, Наталья пойдет под венец уже в третий раз.

Ранее в личном блоге Штурм рассказывала про будущего мужа, с которым, оказывается, познакомилась несколько лет назад. «Я 17 лет боялась выходить замуж. Боялась связывать себя с кем-то всерьез и надолго. Мой друг Альберт вызывает доверие. Он интеллигентный бизнесмен. Не обидит, не ударит, импозантный, обходительный, не молодой, не старый, с деньгами… И говорят даже.... Хотя нет, об этом потом! Мы познакомились на Занзибаре четыре года назад, и ни разу он не проявил себя ни подозрительно, ни навязчиво! Все только «вау». Может, конечно, я на измене, но сколько можно уже сидеть в засаде, мои последние вагоны в очередь стоят толкаются. Дрожащей рукой объявляем нас парой», — рассказала артистка.

Фолловеры Штурм поздравили ее с этим событием. «Счастья, чтобы не кончалось! Купайся в любви!»; «Примите поздравления! Любви вам и счастья, вы этого достойны!»; «Дай Бог, чтобы все сбылось. Счастье любит тишину», — порадовались они.