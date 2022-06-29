НАТО приняло новую стратегическую концепцию
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НАТО приняло новую стратегическую концепцию

НАТО приняло новую стратегическую концепциюНАТО приняло новую стратегическую концепцию, где главной угрозой названа Россия

Лидеры стран НАТО на саммите в Мадриде приняли новую стратегическую концепцию, где главной угрозой названа Россия. Стратегия опубликована на сайте альянса

«Российская Федерация является самой значительной и прямой угрозой безопасности союзников, а также миру и стабильности в евроатлантическом регионе. Она стремится установить сферы влияния и прямой контроль путем принуждения, подрывной деятельности, агрессии и аннексии», — сказано в документе.

Согласно новой концепции, цель России — дестабилизировать страны на востоке и юге от стран-участников блока. «На Крайнем Севере ее способность помешать подкреплениям союзников и свободе навигации через Северную Атлантику является стратегическим вызовом Альянсу. Военное строительство Москвы, в том числе в регионах Балтийского, Черного и Средиземного морей, а также ее военная интеграция с Беларусью бросают вызов нашей безопасности и интересам», — считают в НАТО.

Ранее стало известно, что Саммит НАТО, который проходит в Мадриде, призвал президента Украины Владимира Зеленского к военному решению конфликта на Украине. Об этой позиции Североатлантического альянса рассказал премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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