Не везет в любви: три несчастливых женских имени

Довольно сложно найти свою вторую половинку, иногда этому препятствуют имена, данные при рождении. Они наделены некой силой, которая может привлекать людей. Но иногда происходит наоборот. Представительницы слабого пола с такими именами довольно часто меняют своих партнеров, стараясь найти истинную любовь. Далее мы расскажем о трех женских именах, обладательницам которых не везет в отношениях.

Каким образом имя влияет на человека

Имя формирует характер человека, а также определяет его дальнейшую судьбу. С самого рождения оно влияет на ребенка и даже на его будущую профессию. Поэтому необходимо очень аккуратно и внимательно выбирать имя для своих детей.

Не стоит называть ребенка именем знакомого или друга, у которого не очень хорошо сложилась жизнь, потому что дети могут повторить судьбу этого человека. Называть подобными именами можно, но при условии, что эта особа является хорошей и успешной.

Для девочек лучше всего подбирать имена с мягкими сочетаниями букв, например, Ксения, Алла, Елена, Юлия.

Обладательницам каких имен не везет в любви

«Я назову, пожалуй, самые несчастливые имена в российской культуре. Я вас удивлю, потому что три основных имени, обладательницам которых приходится нелегко в жизни, — Вера, Надежда и Любовь. Так повелось, что для нас это три кита надежности и счастья, но звезды распорядились иначе», — рассказала в своем интервью таролог Марианна Абравитова.



Вера

У людей с таким именем, как правило, довольно сложная натура. У Веры очень часто возникает некий душевный конфликт, который связан с реальностью и духовностью. Они поздно выходят замуж или вообще остаются одинокими на всю жизнь. Зато карьерный рост у них идет не по дням, а по часам, потому что они обладают мощной внутренней энергетикой.

Надежда

Натурой и характером они очень схожи с Верами. Главная их проблема заключается в том, что они стараются изменить свое будущее, а на настоящее у них не хватает сил и энергии.

«Надежда означает, что мы надеемся, и получается, что надежда — это переброс энергии в будущее. Например, счастье — это сейчас, а надежда — только за горизонтом. Женщины с этим именем становятся людьми упущенных возможностей, гоняющимися за призрачным счастьем», — говорит таролог.

Любовь

Эти люди доверяют своему сердцу и не обращают внимание на остальные личные чувства и подсказки. Мужчины их обходят стороной, потому что у них достаточное количество иллюзий и внутренней энергии, но очень мало возможностей и навыков, без которых будет сложно прожить свою жизнь.