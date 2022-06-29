Неприятные сны и кошмары: что пытается рассказать наше подсознание
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Неприятные сны и кошмары: что пытается рассказать наше подсознание

Неприятные сны и кошмары: что пытается рассказать наше подсознание

С самой глубокой древности люди относились к снам как к чему-то очень важному. Даже сейчас многие эксперты в области эзотерики и биоэнергетики считают, что просто так нам ничего не снится, особенно плохие и неприятные сны.


Ранее мы рассказывали о другом явлении - повторяющихся снах и их значении. Пришло время поговорить о распространенных негативных снах, которые часто могут сниться большинству людей.

Научное мнение

Фундаментальная наука тоже изучает сны, но не особо сильно продвинулась в понимании того, зачем человеку нужны кошмары. Одни эксперты считают, что плохие сны — это попытка сознания найти связь между недавним тревожным событием и нашим жизненным опытом. Другие полагают, что кошмары — это некая симуляция неблагоприятных условий, в ходе которых человек должен научиться принимать правильные решения. Это попытка сознания подготовить нас к чему-то плохому — к том, о чем мы переживаем. Получается, что это попытка нашего мозга помочь самому себе.

Мнение экспертов в области эзотерики

Эксперты в этой области не делают общих выводов, а анализируют каждый конкретный сон. Вот список самых популярных кошмаров и неприятных сновидений:


выпадение зубов. Наверняка у вас были сны, в которых вы лишались одного, нескольких или сразу всех зубов. Такой сон указывает на то, что вы очень часто говорите что-то не подумав, а потом сильно об этом жалеете;

за вами кто-то гонится. Если за вами бежит кто-то или что-то вас преследует во сне, это значит, что пришла пора перестать уходить от проблем. Нужно заниматься решением самых важных жизненных задач, а не перекладыванием их на чужие плечи;

змеи и насекомые во сне. Если в своих снах вы видите змей или насекомых, которых очень боитесь, то вам стоит обратить особое внимание на свое здоровье. Возможно, вы вредите сами себе своими словами, действиями, привычками;

смерть во сне. Если умираете вы сами, значит вы меняетесь в лучшую или в худшую сторону. Ваше сознание перестраивается, вы пребываете в поисках чего-то нового. Это некое предупреждение о том, что нужно внимательнее относиться ко всему, что происходит в вашей жизни;

вы падаете с высоты. Ваши планы не реализовались, а вы разочарованы. Такие сны говорят о том, что нужно двигаться дальше, иначе вы продолжите падать, но уже не во сне, а в реальной жизни. Вы продолжите терять деньги, удачу, авторитет;

вы тонете. Эксперты считают, что если человек во сне тонет, это сигнал того, что он слишком сильно устал. Если вы видите такое сновидение, значит пришла пора отдохнуть, либо сменить обстановку.

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По материалам: dailyhoro.ru

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