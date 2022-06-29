Неузнаваемая Орбакайте, возвращение Ивановой. Стартовали съемки «Теста на беременность-4»
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Неузнаваемая Орбакайте, возвращение Ивановой. Стартовали съемки «Теста на беременность-4»

Неузнаваемая Орбакайте, возвращение Ивановой. Стартовали съемки «Теста на беременность-4»

Популярный сериал «Тест на беременность» обрел долгожданное продолжение. Недавно стартовали съемки четвертого сезона медицинской драмы. В главных ролях Светлана Иванова и Кристина Орбакайте.


Еще в прошлом году создатели проекта заинтриговали зрителей обновлением актерского состава. В третьем сезоне появилась Кристина Орбакайте, причем в необычном для себя образе жгучей брюнетки.

Сегодня стало известно, что персонаж Орбакайте появится и в новом «Тесте на беременность». По словам артистки, врач Нина Артамонова будет переживать серьезные перемены.

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36-летняя Иванова в свою очередь поделилась, что рада вернуться к работе над любимым персонажем.

«Я получаю огромное количество сообщений с рассказами о том, как наш фильм помог женщинам пережить самые непростые события в жизни, справиться и найти в себе силы двигаться дальше. Значит мы делаем что-то важное и нужное. И здорово, что мы продолжаем. Главное, чему учит меня эта роль уже не первый год — это вера в то, что чудеса случаются. Что никогда нельзя опускать руки, что жизнь — чудо само по себе», — говорит актриса.





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# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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