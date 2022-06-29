Олег Газманов высказался о тявкающей Чулпан Хаматовой

Певец Олег Газманов выразил свое мнение о сбежавшей актрисе. Артист попытался объяснить поведение уехавшей из России актрисы. Певец заявил, что никому не желает оказаться в таком положении. Чулпан Хаматова после начала спецоперации России на Украине кардинально изменила свою судьбу. Актриса приняла решение эмигрировать в Латвию. Кинозвезда разорвала все контракты, уволилась из театра «Современник» и оставила свой благотворительный фонд «Подари жизнь». 46-летняя народная артистка России сделала несколько негативных по отношению к родной стране заявлений на латвийском телевидении. Чулпан также дебютировала на рижской сцене. Ее моноспектакль Post Scriptum многие восприняли как политический демарш. Тем более, что в зал на него впускают только журналистов, осудивших российскую власть. Олег Газманов посчитал, что звезда драмы «Доктор Лиза» ведет себя недостойно. «Уехать из страны и там гадить собственной Родине — чтобы таким образом получить какое-то положение в этой чужой стране... С одной стороны, жалко её, а, с другой стороны, гадко. И даже не знаю, какое из этих чувств сильнее. Скорее, гадко. И ведь не только Хаматова так себя ведет. Ну если, допустим, ты не согласен со страной, если ты хочешь в другом месте жить — границы открыты, можно спокойно уехать и жить в другом месте. Но оттуда тявкать, извините за выражение, на свою Родину — это предать свою мать, так примерно это выглядит. Предать своих родителей, своих друзей, отказаться от них», — резко высказался исполнитель хита «Есаул».Поэт и композитор заверил, что актрису вынудили делать антироссийские выпады. Газманов назвал это признаком русофобии, которая продолжается в прибалтийских странах. «Ну откажись молча, уезжай. Но нет же. Видимо, это попытка получить подачку от принимающей стороны. А принимающая сторона ненавидит твою родину. Я бы не хотел в таком положении оказаться, никогда, и никому не желаю», — отметил певец. Недавно артист пожаловался на то, что фактически лишился своей квартиры на латвийском курорте. Из-за санкций местных властей Олег Михайлович не может распоряжаться собственной жилплощадью. Впрочем, уроженца Калининграда сейчас намного больше заботит ситуация в родной стране. По словам Газманова, настроение у многих молодых людей, придерживающихся либеральных взглядов, в последнее время изменилось. Музыканты, с которыми он работает, придерживаются патриотических взглядов. «Мне присылают в соцсети много разных видео — дети поют мою песню «Вперед, Россия!». Поют так, что там аж стекла звенят. Приятно это слушать! Ситуация меняется на наших глазах. И это хорошо», — пришел к выводу народный артист России в интервью «АиФ».