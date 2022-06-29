По приметам и поверьям на 30 июня 2022 года можно понять, какой будет погода и урожай
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По приметам и поверьям на 30 июня 2022 года можно понять, какой будет погода и урожай

По приметам и поверьям на 30 июня 2022 года можно понять, какой будет погода и урожай

Наши предки заметили, что именно с 30 июня начинает активно расти зелень. Народные приметы также гласят, что в этот день солнце словно «затаивается» и медлит в зените. Православной церковью вспоминаются мученики Мануил, Савел и Исмаил.

История жизни мучеников Мануила, Савела и Исмаила

Трое мужчин были родными братьями, и их семья была не совсем обычной, так как отец почитал язычество, а мать была христианкой. Дети воспитывались в православной вере, и обряд их крещения совершил просвитер Евноик.

Когда братья выросли, то пошли в военную службу. Они были посланы, к императору Юлиану, чтобы заключить мирное соглашение, и им предложили принять участие в языческом обряде. Мученики отказались от такого предложение, и за это злой правитель отправил их в темницу и были подвержены страшным пыткам, но все время молились своему Богу и не чувствовали боли от пыток. В связи с этим император приказал отсечь им головы.


После того, как наступила смерть братьев, их тела было приказано сжечь, но началось сильнейшее землетрясение, и земля словно приняла тела мучеников. Христиане молились, и благодаря этому тела были возвращены и пахло от них благовониями. Очень много язычников после этого зрелища стали веровать в Христа, и прошли обряд крещения. Возле мощей мучеников происходили чудотворения.

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Какие поверья 30 июня предупреждают об опасностях, которые могут произойти в этот день

В давние времена люди отмечали, что именно с этого дня очень активно начинала расти зелень, и замечали: «Всё в рост пошло».

Есть поверье, согласно которому в этот день над землей могут царить «злые» туманы, в которых может привидеться знакомый человек или что-то необычное, и за ними идти нельзя, так как человек может забрести очень далеко и утонуть в водоеме или болоте.


Также люди раньше верили, что в таком тумане могли притаиться русалки, которые поджидали молодых мужчин, и хитростью заманивали их к водоему, а затем утаскивали на дно. Есть также поверье, которое гласит, что ребенок, сорвавший белую кувшинку в этот день, станет мавкой-русалкой или утонет.

В этот день по деревням бродят злые духи, которые заманивают людей, прикидываясь красивой девушкой или покойником. Во избежание встречи с этими злыми духами мужчины в вечернее время стреляли из ружей, а также все произносили молитву.

По приметам на 30 июня можно узнать погоду на ближайшие дни и урожайность


Благодаря внимательному наблюдению за природой люди могли понять, какой будет погода. 30 июня приметы и поверья могут рассказать о погоде и урожае следующее:

  • если в вечернее время виднеется радуга, то на следующий день погода будет хорошей;
  • если в середине начался дождь, то будет идти в течение всего оставшегося дня;
  • погода будет погожей, если в ночное время прошла гроза;
  • дождливую погоду можно ждать в том случае, если с утра нет росы;
  • если часто виднеются зарницы, то можно ждать хороший урожай;
  • дождевые черви на поверхности предвещают скорые осадки.

Сновидение, которое приснилось в ночь с 29 на 30 июня, может исполниться через 30 дней, но если в этот период этого не произошло, то уже не стоит ждать его исполнения. Не стоит о нем рассказывать. Вещим является сон, который приснился во время дневного отдыха, но исполнится он совсем не скоро. Люди, родившиеся 30 июня, наделены поэтическим даром.

# Общество Приметы
По материалам: rsute

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