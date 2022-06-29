Почему опять перенесли прощание с Пьером Нарциссом?
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Почему опять перенесли прощание с Пьером Нарциссом?

Почему опять перенесли прощание с Пьером Нарциссом?

Звезда «Фабрики звезд-2», исполнитель хита «Шоколадный заяц» Пьер Нарцисс скончался 21 июня 2022 года в больнице, не пережив серьезной операции на почке. Прошло уж 8 дней, а тело артиста никак не могут предать земле из-за разногласий между родственниками. Проститься с ним также никто не может до сих пор.

Проблема заключается в том, что Пьер является гражданином Республики Камерун в Южной Африке. Именно там проживают его родители, там же находится семейный склеп, где родные и хотят похоронить исполнителя. Но в России проживают бывшая жена и дочь, многочисленные друзья, поклонники артиста.

Конечно, бывшая супруга Валерия Калачева хотела бы, чтобы ее супруга похоронили в Москве, но с этим в корне не согласны родители и сестра. Только вот отправка тела на самолете до Южной Африки стоит больших денег – около 700 тысяч рублей. Такую сумму Виктория просто не смогла найти, а посольство Камеруна отправку оплачивать отказалось. Поэтому сейчас подключилась вся диаспора из Африки – знакомые, родственники, друзья сейчас в процессе сбора необходимой суммы денег.



И, казалось бы, можно хотя бы проститься с Нарциссом, но близкие родственники не дают сделать даже этого, опасаясь, что тело заберут и захоронят незаконным способом в России. Изначально церемония прощания была назначена на 24 июня, но двери траурного зала для собравшихся так и не открыли. Позже объявили, что церемония перенесена на 29 июня (среда), а сейчас уже стало известно, что прощание состоится 30 июня. После чего тело тут же отправят на самолете в родной Камерун.

Это подтверждает попавшая в сеть переписка экс-супруги Виктории Калачевой с певицей Миленой Дайнега:

«Они опять не дают тело завтра на прощание. Война с мамой и сестрой, кошмар какой-то. – пишет обеспокоенная Вика подруге. – Прощание состоится тогда, когда им удобно – в четверг. Это крайний срок. Потом – сразу на самолет и в Камерун».


Если бы Виктория оставалась законной супругой, то именно она могла бы решить, где хоронить мужа, но после развода женщина это право утратила. Теперь телом могут распожаться только родители Пьера, а они нацелены очень решительно. Сами в Москву они лететь отказываются и хотят, чтобы наследник был похоронен рядом, в семейном склепе.

# Шоу-бизнес
По материалам: kleo

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