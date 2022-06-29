Polkadot модернизирует структуру управления
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Polkadot модернизирует структуру управления

Polkadot модернизирует структуру управления


Команда Polkadot изменит структуру управления для повышения децентрализации и пропускной способности системы принятия решений. Об этом ForkLog сообщили представители проекта.


Новая модель Gov2 призвана устранить недостатки, присущие действующей модели управления. В их числе: централизованный характер таких органов, как Совет и Технический комитет, а также возможность одновременного проведения единственного референдума по предложению. При этом голосование может "длиться неделями".


В Gov2 предполагается снизить барьер для внесения предложения. Сделать это сможет любой пользователь неограниченное количество раз. Заявитель сам будет определять уровень привилегий предложения, который влияет на объем гарантий, порог утверждения и период рассмотрения.


В зависимости от класса референдума установят разный уровень поддержки для утверждения. По умолчанию временной период этого этапа составляет 28 дней.


Далее наступает фаза голосования, для которой с целью безопасности предусмотрена процедура вмешательства — Cancelation. Это дает возможность прервать любой идущий референдум, независимо от статуса, если в предложении, например, выявлена критическая проблема. Отмена также проходит процедуру голосования, только в ускоренном режиме.


Для совершенствования модели делегирования голосов в Gov2 разработчики отказались от Совета. Его заменит функция Multirole Delegation, которая позволяет пользователю указывать разных делегатов для различных классов референдумов или сохранять прямой контроль за решениями.


Технический комитет в качестве экспертного органа по безопасности и реализации принятых предложений заменит товарищество — Polkadot Fellowship. По сравнению с прежней структурой оно обеспечит более широкое членство с намного более низким барьером входа. Именно этот орган принимает решение по вмешательству в референдум. Также Fellowship может повысить уровень привилегий для предложения.


Первоначально разработчики запустят Gov2 в тестнете Kusama. Произойдет это "в ближайшее время". После тестирования сообществу предложат проголосовать за активацию новой структуры управления в сети Polkadot.


Напомним, в феврале завершился девятый парачейн-аукцион Polkadot, победителем которого стал проект HydraDX.


В мае разработчики представили кроссчейн-решение XCM, обеспечивающее связь между различными параллельными блокчейнами в экосистеме.

# Экономика polkadot, новости
По материалам: ForkLog

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