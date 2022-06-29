«Понял, кого потерял»: Моргенштерна и Дилару заметили в Чехии

В апреле Моргенштерн и Дилара объявили о разрыве, хотя после свадьбы прошло всего полгода. Бывшие активно высказывались по поводу расставания и в то же время постоянно намекали на воссоединение. Что же у них происходит сейчас?

Моргенштерн признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 06.05.2022.

Дилара в красках рассказала о том, что ее не устраивало в отношениях с Моргенштерном. Модель отмечала, что ей сложно было ужиться с рэпером, мол, они совсем не подходят друг другу, и поняли это слишком поздно. Сам музыкант же признавался, что плохо поступал с экс-женой и часто изменял ей.

Так, пара разъехалась и начала строить новую жизнь. У Моргенштерна, к слову, дела шли совсем печально. 24-летний артист ушел в уныние, его бизнес потерпел крах, да и в музыке он не смог достичь былого успеха. Дилара же, судя по соцсетям, старалась отвлечься от грустных мыслей и активно делилась яркими фотосессиями, а также часто закатывала вечеринки.

Бывшая супруга Алишера поднимала градус в личном блоге, публикуя жаркие кадры. И лишь на днях Зинатуллина перестала их выкладывать и объяснила свой поступок. «Девочки, он наконец понял, кого потерял, снова можно постить фотографии в одежде», — сказала она. И все произошло так, как задумывала Дилара: Моргенштерн опомнился и решил вернуть возлюбленную! Недавно их заметили вместе в Чехии. Пара прогуливалась по городу, будто и не было между ними раздора.

Видимо, шатенка простила мужу многочисленные измены и его принципы в этом вопросе, которые мало кому покажутся приемлемыми. «Ну вот есть одна женщина в мире, которую я люблю, а остальных просто потрахать хочу. Я самец, понравилась телка, захотел. Но всего одна, кому ты готов время уделять. Вместе время проводить, какой-то прикольчик устроить, пообниматься, посмотреть фильмы. Она всего одна. А для нее — если я других женщин трахаю, значит, я ее предал. Я вообще такого не чувствую. Когда я трахаю других телок я не чувствую, что ее предаю. Вот если бы я влюбился — это предательства. А просто потыкать в какую-то вагину, а че нет?» — говорил Алишер.

За эти слова и поведение Моргенштерна осудили и публичные личности. Мария Погребняк уверена, что рэпер причинил Диларе много боли. «Я считаю, что если мужчина не готов к семье, не готов укротить свои пороки, то жениться не стоит. Не надо делать из своей женщины посмешище. Если человек любит, то не сможет сделать больно другому — ни морально, ни физически. А измена — это моральная боль для любой девушки. Унижение перед другими людьми. Мужчины, если вы не можете держать свой член в штанах — не женитесь, не разрушайте жизнь девушки и своих будущих детей», — заявила супруга футболиста.