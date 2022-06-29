Представили новый геймплейный трейлере Sonic Frontiers

Вадим Карасев





По игре Sonic Frontiers демонстрируется много геймплея в последнее время, и игра явно готовится к скорому релизу. Часть поклонников серии не совсем довольна тем, что они видят в рамках демонстраций Sonic Frontiers, и даже в сети некоторое время активно просили разработчиков перенести игру на более поздний срок, чтобы ее «доделать», на что разработчики ответили отказом.

Сегодня был опубликован очередной геймплейный трейлер Sonic Frontiers, в котором можно видеть разные аспекты игры — забеги на больших скоростях, сбор колец, сражения с разными врагами, использование Соником способностей и многое другое.

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Дату релиза Sonic Frontiers все еще не называют, игра будет доступна на Xbox One, Xbox Series X | S и других актуальных игровых платформах.