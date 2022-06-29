Представили Super Bomberman R 2 — игра выйдет на Xbox в 2023 году

Вадим Карасев





Издательство Konami в начале июня объявило, что 1 декабря будут закрыты серверы игры Super Bomberman R Online. Тем не менее, серию издательство забрасывать не собирается, и сегодня состоялся анонс нового проекта по франшизе — игры Super Bomberman R 2.

Игра Super Bomberman R 2 планируется к релизу одновременно на всех актуальных игровых платформах — Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5, Switch, PC. Выход игры состоится в 2023 году, пока без более точной даты.

Konami описывает новую игру в серии Bomberman так:

В дополнение к классическим режимам лабиринта, которые так нравятся поклонникам серии, в бой вступает новый режим «Замок»! Команда до 15 игроков должна прорваться к сундукам с сокровищами, пока один защищающийся игрок пытается их удержать. Вы также можете создавать свои собственные боевые этапы и делиться ими.

Ниже представлен дебютный трейлер Super Bomberman R 2.

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