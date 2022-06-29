Пресняков: «Злопыхатели сделали свое дело: слова, что не Никита, а внук Пугачевой идет, ранили его»
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Пресняков: «Злопыхатели сделали свое дело: слова, что не Никита, а внук Пугачевой идет, ранили его»

Пресняков: «Злопыхатели сделали свое дело: слова, что не Никита, а внук Пугачевой идет, ранили его»

Пресняков: «Злопыхатели сделали свое дело: слова, что не Никита, а внук Пугачевой идет, ранили его»

Никита Пресняков — сын Владимира Преснякова и Кристины Орбакайте с детства в центре внимания. Его продолжают называть внуком Пугачевой, хотя он многого достиг в музыке.


Никита изначально не собирался пользоваться связями родителей. Еще в школьном возрасте он уехал в Нью-Йорк, где жил в обычной квартире и получал кинообразование. Вернувшись, сын Преснякова решил связать свою жизнь с музыкой, причем, но эстрадной, а рокерской. У музыканта своя группа Multiverse, с которой он выступает в России и за рубежом.

Что касается семьи, то он обожает всех ее членов, но при этом в интервью уходит от этих вопросов. Ситуацию прояснил его отец, Владимир Пресняков, когда про будущее Никиты ему задала вопрос Елена Север.

Обсудить самые актуальные новости вы можете в нашем

Напомним, Никита женат на девушке Алене Красновой, которая развивает блог и свою коллекцию одежды. Они живут в доме Аллы Пугачевой на Истре — заботливая бабушка подарила внуку особняк незадолго до его свадьбы.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

Последние новости

Курс доллара упал до 50 рублей
Курс доллара упал до 50 рублей
Пресняков: «Злопыхатели сделали свое дело: слова, что не Никита, а внук Пугачевой идет, ранили его»
Пресняков: «Злопыхатели сделали свое дело: слова, что не Никита, а
Какие нынче учебники по математике для первоклашек
Какие нынче учебники по математике для первоклашек
Трудности в общении у Близнецов, яркие события у Львов: гороскоп на июль 2022 для всех знаков зодиака
Трудности в общении у Близнецов, яркие события у Львов: гороскоп на
CEO и финдиректор Compass Mining подали в отставку
CEO и финдиректор Compass Mining подали в отставку
Карма и высшее предназначение: зачем приходят в мир люди, рожденные в октябре
Карма и высшее предназначение: зачем приходят в мир люди, рожденные в
Дом-2 интересует Кутузову гораздо больше, чем собственные дети
Дом-2 интересует Кутузову гораздо больше, чем собственные дети
Как быстро прошла любовь. Димаш Адилет расстался с победительницей шоу «Холостяк»
Как быстро прошла любовь. Димаш Адилет расстался с победительницей
Таможня Аргентины изъяла более 2200 устройств для майнинга
Таможня Аргентины изъяла более 2200 устройств для майнинга
Александр Масляков вернется в КВН после перенесенного ковида
Александр Масляков вернется в КВН после перенесенного ковида
Шесть знаков зодиака в июле 2022 года получат хорошую прибыль
Шесть знаков зодиака в июле 2022 года получат хорошую прибыль
Закадровые фотографии со съемок четвертого сезона сериала "Очень странные дела" (30 фото)
Закадровые фотографии со съемок четвертого сезона сериала "Очень

Топ на сегодня

Костенко о грудном сыне, лежащем под капельницей: «Не могу передать, что у меня на душе»
Костенко о грудном сыне, лежащем под капельницей: «Не могу передать,
Госдума приняла поправку к законопроекту об иноагентах
Госдума приняла поправку к законопроекту об иноагентах
«Математический велосипед» с двумя половинами колеса
«Математический велосипед» с двумя половинами колеса
Звезда сериалов «Скорая помощь» и «Кости» Мэри Мара утонула в реке
Звезда сериалов «Скорая помощь» и «Кости» Мэри Мара утонула в реке
Аккаунт недели. Инстаграм* фотографа Елизаветы Породиной, которая работала с Натальей Водяновой и Брэдом Питтом
Аккаунт недели. Инстаграм* фотографа Елизаветы Породиной, которая

Еще по теме

Никита Пресняков закатил на даче Пугачевой вечеринку
Никита Пресняков рос капризным ребенком
Соседи Пугачевой рассказали о гулянках ее внука Никиты
Алла Пугачева несомненно поможет невесте внука с выбором свадебного наряда