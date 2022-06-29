Пресняков: «Злопыхатели сделали свое дело: слова, что не Никита, а внук Пугачевой идет, ранили его»

Никита Пресняков — сын Владимира Преснякова и Кристины Орбакайте с детства в центре внимания. Его продолжают называть внуком Пугачевой, хотя он многого достиг в музыке.

Никита изначально не собирался пользоваться связями родителей. Еще в школьном возрасте он уехал в Нью-Йорк, где жил в обычной квартире и получал кинообразование. Вернувшись, сын Преснякова решил связать свою жизнь с музыкой, причем, но эстрадной, а рокерской. У музыканта своя группа Multiverse, с которой он выступает в России и за рубежом.

Что касается семьи, то он обожает всех ее членов, но при этом в интервью уходит от этих вопросов. Ситуацию прояснил его отец, Владимир Пресняков, когда про будущее Никиты ему задала вопрос Елена Север.

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Напомним, Никита женат на девушке Алене Красновой, которая развивает блог и свою коллекцию одежды. Они живут в доме Аллы Пугачевой на Истре — заботливая бабушка подарила внуку особняк незадолго до его свадьбы.