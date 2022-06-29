Пробная версия F1 22 доступна в Game Pass Ultimate и EA Play

Вадим Карасев





Подписчикам Game Pass Ultimate и EA Play сегодня стала доступна бесплатная 10-часовая пробная версия новинки — игры F1 22. Релиз F1 22 должен состояться 1 июля 2022 года, а сейчас опробовать новинку могут подписчики игровых сервисов.

Отметим, что в российской версии Microsoft Store игра F1 22 отсутствует. Но ее можно загрузить из магазинов в других регионах, например, в США.

F1® 22 Xbox One

Откройте новую эру Формулы-1® в EA SPORTS™ F1® 22, официальной видеоигре FIA Formula One World Championship™ 2022 года.

Перейти в Microsoft Store

F1® 22 Xbox Series X|S

Откройте новую эру Формулы-1® в EA SPORTS™ F1® 22, официальной видеоигре FIA Formula One World Championship™ 2022 года.

Перейти в Microsoft Store

В Microsoft Store отдельно представлены две версии F1 22 — для Xbox One и Xbox Series X | S.

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