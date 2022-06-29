«Прочь от всех болезненных прощаний»: вышла последняя песня Юры Шатунова, ставшая пророческой
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«Прочь от всех болезненных прощаний»: вышла последняя песня Юры Шатунова, ставшая пророческой

«Прочь от всех болезненных прощаний»: вышла последняя песня Юры Шатунова, ставшая пророческой

Незадолго до внезапной смерти от инфаркта Шатунов работал в студии над песнями для нового альбома. Сегодня свет увидела последняя, которую артист успел полностью завершить.


Композиция, которая называется «Каждому свое», наверняка вызовет мурашки у поклонников легендарного певца. Юрий закончил трек буквально за несколько недель до злополучного дня, унесшего его жизнь. Песня должна была войти в будущий альбом Шатунова, но сейчас ее решили выпустить отдельно, как сингл.

«Он записывал ее совсем недавно, — рассказал «СтарХиту» директор покойного артиста Аркадий Кудряшов. — Одна из последних его работ, возможно, и последняя. Когда завершим все дела с семьей, возможно, сделаем презентацию, куда пригласим друзей Юры».

«СтарХит» публикует текст, который выглядит пророческим. Здесь и о предательстве, и о прощении, и о тесном мире, который как будто покидает певец.

«Снова дует ветер перемен,

Вырывая прошлого страницы.

Вот и я подобно легкой птице

Покидаю свой вчерашний плен.

Расправляю крылья и лечу,

Наполняя легкие свободой.

Проведенные в неволе годы

Вспоминать отныне не хочу.

Каждому свою — сверчку — шесток,

Птахе — небо, падшему — прощение.

Всякому предавшему — забвение,

Как ценнейший жизненный урок.


Прочь от каждодневной суеты

И не выполненных всуе обещаний.

Прочь от всех болезненных прощаний

И от давящей внезапно пустоты.

Прочь от серых пыльных стен

От всего, что стало неуютным.

Верю я — он будет мне попутным

Долгожданный ветер перемен».

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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