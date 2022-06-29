«Прочь от всех болезненных прощаний»: вышла последняя песня Юры Шатунова, ставшая пророческой
Незадолго до внезапной смерти от инфаркта Шатунов работал в студии над песнями для нового альбома. Сегодня свет увидела последняя, которую артист успел полностью завершить.
Композиция, которая называется «Каждому свое», наверняка вызовет мурашки у поклонников легендарного певца. Юрий закончил трек буквально за несколько недель до злополучного дня, унесшего его жизнь. Песня должна была войти в будущий альбом Шатунова, но сейчас ее решили выпустить отдельно, как сингл.
«Он записывал ее совсем недавно, — рассказал «СтарХиту» директор покойного артиста Аркадий Кудряшов. — Одна из последних его работ, возможно, и последняя. Когда завершим все дела с семьей, возможно, сделаем презентацию, куда пригласим друзей Юры».
«СтарХит» публикует текст, который выглядит пророческим. Здесь и о предательстве, и о прощении, и о тесном мире, который как будто покидает певец.
«Снова дует ветер перемен,
Вырывая прошлого страницы.
Вот и я подобно легкой птице
Покидаю свой вчерашний плен.
Расправляю крылья и лечу,
Наполняя легкие свободой.
Проведенные в неволе годы
Вспоминать отныне не хочу.
Каждому свою — сверчку — шесток,
Птахе — небо, падшему — прощение.
Всякому предавшему — забвение,
Как ценнейший жизненный урок.
Прочь от каждодневной суеты
И не выполненных всуе обещаний.
Прочь от всех болезненных прощаний
И от давящей внезапно пустоты.
Прочь от серых пыльных стен
От всего, что стало неуютным.
Верю я — он будет мне попутным
Долгожданный ветер перемен».