Прохор Шаляпин рассказал о своих похоронах
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Прохор Шаляпин рассказал о своих похоронах

Прохор Шаляпин рассказал о своих похоронах
Певец Прохор Шаляпин шокировал разговорами о смерти. Артист удивил поклонников неожиданным признанием в свете обсуждения похорон певца Пьера Нарцисса. Уже почти неделю родные и друзья не могут проводить звезду «Фабрики звезд» в последний путь. Дело в том, что темнокожего артиста хотят похоронить на его родине в Камеруне, однако денег на транспортировку гроба у членов семьи нет. Известно, что организацией прощания занимается мать дочери Пьера Валерия Калачева. Она рассказывала, что за отправку тела её покойного бывшего мужа в Африку просят заплатить 700 тысяч рублей. Таких денег у неё нет, а счета Пьера были заблокированы еще в день его смерти, поэтому она обратилась к друзьям и поклонникам Нарцисса с просьбой о сборе средств.
Шаляпин считает, что такие ситуации вообще не должны возникать. Он настоял на том, что каждый человек должен заранее самостоятельно позаботиться о том, как и на какие деньги будут организованы его похороны. Сам Прохор уже отложил определенную сумму на случай своей внезапной смерти. По его словам, у него есть небольшой запас средств на собственные похороны. «Каждый человек должен думать о своем уходе. Родственники и друзья должны иметь какие-то деньги»,— цитирует певца «Пятый канал». Напомним, что осенью прошлого года Шаляпин похоронил свою жену Татьяну Дэвис, которая скончалась из-за осложнений после коронавирусной инфекции. Недавно Прохор начал встречаться с моделью Ольгой Сан. Новая возлюбленная очень похожа внешне на покойную супругу певца.
# Шоу-бизнес Шаляпин Прохор
По материалам: z-aya

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