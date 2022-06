Разработчики перезапустили сайдчейн Ronin спустя три месяца после взлома на $625 млн

Разработчики перезапустили задействованный в блокчейн-игре Axie Infinity сайдчейн Ronin Network и возместили пользователям средства, которые они потеряли в результате мартовского взлома.

The Ronin Bridge is open!



• All user funds are fully backed 1:1 by the new bridge.

• The bridge has undergone an internal audit and two external audits.

• We are still on track to release Land Staking this week.



