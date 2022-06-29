Разработчики перезапустили сайдчейн Ronin спустя три месяца после взлома на $625 млн

Разработчики перезапустили задействованный в блокчейн-игре Axie Infinity сайдчейн Ronin Network и возместили пользователям средства, которые они потеряли в результате мартовского взлома.

The Ronin Bridge is open!



• All user funds are fully backed 1:1 by the new bridge.

• The bridge has undergone an internal audit and two external audits.

• We are still on track to release Land Staking this week.



📝 : https://t.co/ZRqslOwXpo pic.twitter.com/xOgsZHvVGc — Ronin (@Ronin_Network) June 28, 2022

«Все wETH и USDC, принадлежащие пользователям Ronin Network, теперь полностью обеспечены 1:1 ETH и USDC в сети Ethereum, как и было обещано. Все пользователи получили компенсации», — говорится в заявлении.

Активы, украденные из казны Axie DAO (56 000 wETH), рассчитывают вернуть при содействии правоохранительных органов. Если средства не удастся восстановить в течение двух лет, децентрализованная организация проведет голосование о дальнейших действиях.

23 марта 2022 года Ronin взломали — хакеры вывел из кроссчейн-моста проекта 173 600 ETH и 25,5 млн USDC.

В результате фишинговой атаки на одного из сотрудников Sky Mavis (стоит за разработкой Axie Infinity) злоумышленникам удалось получить доступ к инфраструктуре компании и валидаторам Ethereum-сайдчейна.

Позже разработчики отметили, что хакеры использовали социальную инженерию. Атаку провели еще в декабре 2021 года.

Первоначально команда рассчитывала перезапустить сеть в середине или конце мая, но впоследствии сроки перенесли.

21 июня разработчики отчитались, что протокол прошел аудит специалистов Certik с «небольшими замечаниями». По их словам, именно проведение проверки задержало рестарт Ronin.

Согласно опубликованному сегодня заявлению, кодовую базу проекта также проверила компания Verichains.

Разработчики рассказали, что кроссчейн-мост Ronin получил новый дизайн, который включает систему, позволяющую в экстренных случаях отключать децентрализованное приложение. По их словам, это повысит его безопасность и минимизирует ущерб от подозрительных транзакций.

Напомним, в июне 2022 года хакеры похитили активы на сумму около $100 млн в ходе атаки на кроссчейн-мост Horizon экосистемы Harmony.