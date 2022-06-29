Рената Литвинова заговорила о судьбе
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Рената Литвинова заговорила о судьбе

Рената Литвинова заговорила о судьбе
Актриса Рената Литвинова заявила, что ее предали. Обосновавшая в Париже Рената Литвинова активно ведет блог в социальных сетях. В нем актриса делится размышлениями о ситуации в мире и личными переживаниями. В январе Рената Литвинова отметила солидный юбилей. Трудно поверить, но талантливой актрисе и признанной иконе стиля 55 лет. В личном Telegram-канале она часто делится размышлениями о пережитом опыте. Вот и на днях вновь пустилась в пространные воспоминания. «Моя жизнь — трактат о быстрой жизни. То, что случилось за мои пятьдесят не случалось и за 100 лет», — размышляет блондинка.
Муза Киры Муратовой рассказала о сложном пути, который ей пришлось пройти. «…вплоть до инквизиции, признаний, крахов, обнулений, воровства всех мастей (от материального и до бесконечности), кстати, предательств, огромного вранья величиной с мир, что урок мне тоже… Судьба догоняет в десять раз быстрее. Готовимся к новым… И, кстати, про вранье. Огромная тема, не правда ли? Внесла бы ее в смертные грехи», — заключила она. Поклонники поддержали кумира в комментариях, отметив ее моложавую внешность. «Какая красивая! А от глаз не оторваться, даже не скажешь, что столько лет, столько глубины понимания»; «Рената, вы прекрасны. Любуюсь и вдохновляюсь на протяжении многих лет. Искусство помогает нам сегодня и всегда»; «Какая же вы шикарная. Обожаю вас!» — пишут восхищенные фанаты. Напомним, что минувшей весной Литвинова уехала во Францию. Несколько лет назад она приобрела в Париже квартиру, чтобы быть поближе к дочери. Ульяна Добровская окончила элитную французскую школу, а сейчас получает образование в Королевской академии искусств в Бельгии.
# Шоу-бизнес Литвинова Рената
По материалам: z-aya

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