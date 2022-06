Return to Monkey Island не будет доступна на Xbox в день релиза

Вадим Карасев





В апреле состоялся анонс игры Return to Monkey Island, и тогда разработчики не стали называть список целевых платформ проекта. Сегодня, вместе с публикацией нового трейлера, они объявили, что игра появится только на PC и Switch в день релиза в этом году. Стоит ли ждать проект на консолях Xbox и Playstation — не уточняется.

Return to Monkey Island — это прямое продолжение легендарных The Secret of Monkey Island и Monkey Island 2: LeChuck’s Revenge.В качестве дизайнеров и авторов сценария игры Return to Monkey Island выступают Рон Гилберт и Дэйв Гроссман, которые создали The Secret of Monkey Island и Monkey Island 2: LeChuck’s Revenge.

Сама игра Return to Monkey Island представляет собой приключенческий квест в жанре point-and-click.

Watch this video on YouTube