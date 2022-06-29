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Россиянам стала доступна уникальная возможность в сети

Россиянам стала доступна уникальная возможность в сети«Одноклассники» объявили о старте летней программы поддержки для активных авторов

Популярная у россиян социальная сеть «Одноклассники» (ОК) объявила о старте новой дополнительной программы поддержки активных авторов. Участники летней программы смогут получить от 30 тысяч просмотров на свой контент, продвижение в ленте новостей и рекомендациях, а также увеличить количество подписчиков. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Уточняется, что за последние месяцы к соцсети присоединилось большое число авторов. Уникальная программа поможет им найти аудиторию. Подать заявку можно на специальном сайте до 30 июля 2022 года.

В течение семи дней команда ОК проверит анкету, публикации и свяжется с администратором группы. Для того чтобы попасть в программу, автор должен иметь оформленную группу — с аватаром, обложкой и описанием. Еженедельно он должен выпускать не менее трех публикаций с разными форматами контента на одну из тематик (красота и здоровье, кулинария, дизайн и другие), а также соблюдать правила группового контента соцсети. 

Стать участниками программы также смогут авторы, которые уже попадали под умный алгоритм поддержки «Молния», находящий новые группы в ОК и продвигающий их на заинтересованную аудиторию. После одобрения заявки группы смогут получить новую лояльную аудиторию подписчиков, а их публикации — десятки тысяч просмотров с помощью продвижения в лентах новостей и рекомендаций.

«Весной 2022 года мы помогли сотням новых авторов и инфлюэнсеров освоиться в ОК и набрать первую аудиторию, а текущим активным группам — получить приток новых подписчиков. За месяц создатели контента получили в ленте и рекомендациях ОК дополнительно более 700 миллионов показов, что позволило им сформировать большую лояльную аудиторию в соцсети. Теперь мы открываем новую программу поддержки в нескольких наиболее востребованных у пользователей вертикалях», — рассказал директор по стратегическим коммуникациям ОК Сергей Томилов. По его словам, тематические группы и блогеры получат шанс стать еще более популярными в соцсети, а пользователи — познакомиться с новым уникальным контентом.

Ранее, в мае, стало известно, что «Одноклассники» обновили популярный сервис исчезающих фото и видео «Моменты».

# Главные новости Интернет и СМИ
По материалам: lenta.ru

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