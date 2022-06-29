Российская художница представила, как могли бы выглядеть дети диснеевских героев, появись они на свет

Жили они долго и счастливо… Так обычно заканчиваются все сказки. И истории мира Дисней не исключение. А что же было потом? Неужели это конец? Эти вопросы наверняка интересовали многих поклонников небезызвестных принцев и принцесс.

Российская художница Оксана Пащенко решила, что может представить, как продолжилась бы жизнь любимых персонажей, если бы в ней, например, появились дети. Вам интересно, на кого они похожи? Вам любопытно, как принцы и принцессы справляются с родительством? Скорее смотрите представленные иллюстрации.

Алладин, Жасмин и их ребёнок

У этого малыша явно была бы неуёмная тяга к приключениям. Интересно, он летал бы на том же ковре-самолёте, что и его родители, или на персональном коврике?

Золушка со своей малышкой

Принц Фердинанд готовит пирог со своей дочерью

Семья Геркулеса

Папа пытается сделать причёску своей дочери

Принц Адам читает дочери сказку

Отважная Мулан держит на руках маленького героя в костюме Мушу

Тренируется с папой

С появлением малыша от двух таких сильных героев, как Мулан и Ли Шанг, Китай мог бы всегда спать спокойно и не бояться никаких врагов. Он бы дал им должный отпор.

Ариэль, принц Эрик и Мелоди

Время водных процедур

Уверены, что этому ребёнку была бы не страшна водная стихия во всех своих проявлениях. Ему ведь нужно как-то видеться и общаться с любимым дедушкой.

Принц Филипп сидит с ребёнком, пока Аврора ушла по своим делам

Все вместе

Золушка и её малышка

Дети так быстро растут

Принцесса Тиана со своей дочерью

Юджин с дочерью готовятся к Новому году. Где же Рапунцель?

Покахонтас с сыном

Здесь вы можете посмотреть, как выглядели бы диснеевские герои, если бы им изменили пол.