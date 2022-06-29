Российскую блогершу объявили в розыск
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Российскую блогершу объявили в розыск

Российскую блогершу объявили в розыскБлогерша Инса Ландер объявлена в розыск в России

Российская блогерша Инса Ландер (Огуз Инса Солтан-Хамидовна), ранее внесенная в список террористов и экстремистов и находившаяся под домашним арестом в связи с подозрением в содействии терроризму, была объявлена в розыск в РФ. Информация об этом появилась в базе данных на сайте МВД России.

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — указано в базе. Другие подробности не приводятся.

В июне стало известно, что Ландер нарушила правила домашнего ареста и попыталась попасть в Грузию, однако ей было отказано во въезде в страну. Грузинское МВД сообщило, что такое решение было принято на основании статьи «О правовом положении иностранцев и лиц без гражданства», так как блогерша «предоставила заведомо ложные и противоречивые сведения о цели своего визита».

28 июня россиянка сообщила в своем аккаунте в Twitter, что прибыла «в безопасную страну». По данным Telegram-канала Tbilisi_life, блогерша находится в Литве. Уточняется, что она в течение более двух недель проживала на нейтральной территории на пограничном пункте.

Ландер задержали по подозрению в содействии терроризму в декабре. Суд избрал в качестве меры пресечения для блогерши домашний арест. Позже Росфинмониторинг внес ее в перечень лиц, причастных к терроризму или экстремизму.

Инса Ландер — блогерша из Кабардино-Балкарии, ведущая аккаунт в Twitter. Девушка стала популярна благодаря публикациям, в которых разоблачала пользователей соцсетей, просивших пожертвования. Блогерша обвиняла их во лжи и манипуляциях.

# Главные новости Интернет и СМИ
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Стали известны возможные причины гибели звезды «Скорой помощи» Мэри Мары
Стали известны возможные причины гибели звезды «Скорой помощи» Мэри
Древнейшие четки, найденные в Великобритании, оказались сделаны из позвонков лосося
Древнейшие четки, найденные в Великобритании, оказались сделаны из
«Хочу, чтобы она жила!»: сестра Натальи Фриске лечится от рака в Турции и просит о помощи
«Хочу, чтобы она жила!»: сестра Натальи Фриске лечится от рака в
Глава Xbox Game Studios уверен, что в Bethesda нет кранчей
Глава Xbox Game Studios уверен, что в Bethesda нет кранчей
Российскую блогершу объявили в розыск
Российскую блогершу объявили в розыск
Американского музыканта Трэвиса Баркера госпитализировали
Американского музыканта Трэвиса Баркера госпитализировали
Марк Кьюбан назвал условие завершения медвежьего рынка
Марк Кьюбан назвал условие завершения медвежьего рынка
ЦБ нашел угрозу в управлении рублем
ЦБ нашел угрозу в управлении рублем
Вайнона Райдер рассказала о жестокости Голливуда и тяжелом расставании с Джонни Деппом
Вайнона Райдер рассказала о жестокости Голливуда и тяжелом
Сидит без работы, переписала особняк в Подмосковье на охранника: что говорят о Светлане Лободе
Сидит без работы, переписала особняк в Подмосковье на охранника: что
Кошачий мир глазами японского фотографа Масаюки Оки (17 фото)
Кошачий мир глазами японского фотографа Масаюки Оки (17 фото)
В России начались проблемы с WhatsApp
В России начались проблемы с WhatsApp

Топ на сегодня

Госдума приняла поправку к законопроекту об иноагентах
Госдума приняла поправку к законопроекту об иноагентах
Аккаунт недели. Инстаграм* фотографа Елизаветы Породиной, которая работала с Натальей Водяновой и Брэдом Питтом
Аккаунт недели. Инстаграм* фотографа Елизаветы Породиной, которая
Дакота Джонсон снялась в фотосессии и дала интервью: о суде Деппа и Херд и своих отношениях с Крисом Мартином
Дакота Джонсон снялась в фотосессии и дала интервью: о суде Деппа и
Адвокаты готовят ходатайство о смене формы наказания
Адвокаты готовят ходатайство о смене формы наказания
Церемония прощания с Шатуновым прошла в закрытом режиме: тело кремировали
Церемония прощания с Шатуновым прошла в закрытом режиме: тело

Еще по теме

Популярная блогерша умерла во время беременности
Ландер: Клинкхаммер не нарушал правила, когда "Ак Барс" забивал "Витязю"
Полиция Литвы объявила лето в розыск
Сообщницу Шакро Молодого объявили в розыск