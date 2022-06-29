Самонина хочет родить Адееву ребёнка
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Самонина хочет родить Адееву ребёнка

Самонина хочет родить Адееву ребёнка
Не так давно фанаты Дом-2 активно обсуждали действия Анны Брянской, которая смогла обвести Алексея Адеева вокруг пальца. Однако сейчас выяснилось, что пиццемен из-за этого не слишком переживал и быстро начал строить отношение с другой девицей на телестройке. Не так давно фанаты Дом-2 активно обсуждали действия Анны Брянской, которая смогла обвести Алексея Адеева вокруг пальца. Однако сейчас выяснилось, что пиццемен из-за этого не слишком переживал и быстро начал строить отношение с другой девицей на телестройке. Анна Самонина безумно влюблена в Алексея Адеева. Она даже смирилась с тем, что он периодически поглядывает в сторону бывшей невесты. Девушка заявила, что она готова родить парню ребёнка.

В одном из эфиров Самонина сильно расстроилась, осознав, что Брянская увела парня у неё из под носа просто ради смеха. Однако уже спустя неделю Леша вместе с Самониной перебрался в бывшую спальню Алексея Безуса. В это время сам Безус развлекался и катал коляску по поляне.

Сам Адеев сообщил, что внимание Самониной ему мстит, как и её желание родить ему ребенка. Также он рассказал, что мечтал об этом, когда пытался построить отношения с Анной Брянской. В итоге они решили сделать ремонт в комнате и уже активно строят планы на своё совместное будущее.

Но смогут ли они построить нормальные отношения? Уже известно известно, что скоро на проект должна будет вернуться Брянская. А настроение этой девушки напрямую зависит от количества средств на её банковской карты. И что тогда будет с Самониной и её местами?
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

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