Сергей Гармаш возьмется за восстановление театра в Херсоне
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Сергей Гармаш возьмется за восстановление театра в Херсоне

Сергей Гармаш возьмется за восстановление театра в Херсоне
Как сообщает пресса, актер Сергей Гармаш выступил с инициативой.   Известный российский артист намерен активно участвовать в восстановлении работы Херсонского областного академического музыкально-драматического театра. Эту новость на селекторном совещании по реализации акции «Единой России» «Книги — Донбассу» сообщил Владимир Сальдо, руководитель военно-гражданской администрации Херсонской области.
«Приехал на родину, в Херсон, наш с вами общий друг и один из любимых актеров всей России — Гармаш Сергей Леонидович… Сказал, что он подключится к восстановлению работы нашего театра», — сообщает издание РИА ФАН.
# Шоу-бизнес Гармаш Сергей
По материалам: z-aya

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