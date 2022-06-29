Сергей Гармаш возьмется за восстановление театра в Херсоне

Как сообщает пресса, актер Сергей Гармаш выступил с инициативой. Известный российский артист намерен активно участвовать в восстановлении работы Херсонского областного академического музыкально-драматического театра. Эту новость на селекторном совещании по реализации акции «Единой России» «Книги — Донбассу» сообщил Владимир Сальдо, руководитель военно-гражданской администрации Херсонской области.«Приехал на родину, в Херсон, наш с вами общий друг и один из любимых актеров всей России — Гармаш Сергей Леонидович… Сказал, что он подключится к восстановлению работы нашего театра», — сообщает издание РИА ФАН.