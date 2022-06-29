Сервера игры Spellbreak на Xbox скоро будут закрыты

Вадим Карасев





В сентябре 2020 года на Xbox One состоялся релиз Spellbreak — условно-бесплатной игры в жанре Королевской Битвы. Игра вышла и на других платформах, а суммарно проект к текущему моменту опробовало более 10 миллионов игроков, о чем ранее сообщали разработчики. В целом, отзывы об игре были положительные, но, в последнее время, она начала терять аудиторию.

Разработчики Spellbreak сообщили, что приняли решение закрыть проект. Они отмечают, что у них нет возможности «продолжать вкладываться в игру так, как мы мечтали», из-за чего в начале 2023 года сервера условно-бесплатного проекта будут закрыты.

Создатели Spellbreak отметили, что используют накопленный с игрой опыт в своих будущих проектах, но пока они не раскрывают, над чем планируют работать далее.

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