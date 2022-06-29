Сидит без работы, переписала особняк в Подмосковье на охранника: что говорят о Светлане Лободе

Еще в прошлом году артистке были рады в России миллионы поклонников, а сама она зарабатывала тут баснословные гонорары. Теперь же въезжать в нашу страну украинской звезде запрещено. Правда, Светлана Лобода, по слухам, не торопится расставаться с элитной недвижимостью в Подмосковье.

Чтобы спасти особняк в подмосковном Красногорске и заодно защитить свою репутацию на Украине, Лобода сделала так, чтобы за ней не числилось российское имущество. Исполнительница переписала шикарный дом стоимостью 70 миллионов рублей на охранника Гаджимурата Абдулаева, работающего у нее долгие годы.

Также у Лободы имеется трехкомнатная квартира в Москве, доставшаяся ей от бабушки. Переоформлено ли это жилье — неизвестно.

Светлана также продолжает арендовать в российской столице помещение, в котором хранится ее музыкальная аппаратура. Правда, сейчас 39-летняя исполнительница сидит без концертов и съемок — время неподходящее.

Зато артистка активно занимается благотворительностью. Вот только добрые дела блондинки не слишком-то ценят на Украине — там многие считают ее предательницей, ведь еще недавно она была звездой российского шоу-бизнеса.

«Знаете, сколько получает Лобода за выступление? 75 тысяч евро, у нее райдер только на питание в один день — 800 тысяч рублей. И она еще оскорбительно высказывается в адрес России? Да ты здесь обрела все, что можно было!» — сетовал продюсер Леонид Дзюник, считающий, что Светлане должно быть стыдно за метание между странами.