Силуанов: Очень крепкий рубль мешает российским экспортерам
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Силуанов: Очень крепкий рубль мешает российским экспортерам

Силуанов: Очень крепкий рубль мешает российским экспортерам

Сильное укрепление рубля привело к сокращению доходов экспортеров. Для влияния на курс необходимо участвовать в валютном рынке, направляя на него часть сверхдоходов от продажи энергоносителей и сберегая средства в валютах дружественных стран. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов на заседании Госдумы 29 июня, на котором рассматривают законопроект об исполнении федерального бюджета за 2021 год.

«Сегодня мы все говорим о том, что у нас очень крепкий рубль, он мешает в первую очередь нашим экспортерам. Почему крепкий рубль — все доходы идут на расходы. В этом году Минфин не участвует в валютном рынке, направляя сверхдоходы от высокой конъюнктуры на то, чтобы сглаживать ценовые колебания курса рубля. Это привело к тому, что рубль укрепился, доходы экспортеров сокращаются, и экспортеры справедливо говорят: наведите порядок в этом направлении», — сказал министр.

Депутат от ЛДПР Станислав Наумов отметил, что сейчас у металлургов возникли проблемы с экспортом жидкой стали, и поинтересовался, есть ли планы изменить налоговую политику в отношении них.

Силуанов ответил, что акциз на жидкую сталь — всего около 2 процентов в объеме выручки и основной вопрос, который задают металлурги, «как долго будет продолжаться крепкое курсообразование». «Чтобы нам начать влиять на курс, нужно участвовать в валютном рынке. Если мы будем участвовать в валютном рынке, нам нужно часть сверхдоходов, которые мы получаем — а сегодня хорошая конъюнктура, - от цен на энергоносители направлять на валютный рынок. И возможность сберегать в валютах дружественных стран», — отметил министр.

Он добавил, что сейчас эти вопросы рассматривают в Правительстве. «Это влияние на рынок, валютный курс, влияние на доходы наших экспортеров, в том числе металлургов. В этом плане мы активно работаем, есть проекты решений в Правительстве, надеюсь, в ближайшее время сможем реализовать», — сказал он.

# Экономика / Главные новости Экономика
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Военнослужащий из Иркутска Сергей Золотухин погиб на Украине
Военнослужащий из Иркутска Сергей Золотухин погиб на Украине
Создатели Spellbreak стали частью Blizzard, а в будущем, команды Xbox
Создатели Spellbreak стали частью Blizzard, а в будущем, команды Xbox
«Засунули в жопу флажок»: резидентов Comedy Club и Иру Чеснокову отменили после жестких шуток
«Засунули в жопу флажок»: резидентов Comedy Club и Иру Чеснокову
НАТО приняло новую стратегическую концепцию
НАТО приняло новую стратегическую концепцию
Юлия Ковальчук готова прощать мужу все
Юлия Ковальчук готова прощать мужу все
Светлана Лобода проживает в двух странах
Светлана Лобода проживает в двух странах
Алла Пугачева решила стать иждивенкой
Алла Пугачева решила стать иждивенкой
Олег Газманов высказался о тявкающей Чулпан Хаматовой
Олег Газманов высказался о тявкающей Чулпан Хаматовой
Прохор Шаляпин рассказал о своих похоронах
Прохор Шаляпин рассказал о своих похоронах
Минаев рассказал о ДТП Собчак в прошлом году
Минаев рассказал о ДТП Собчак в прошлом году
СМИ: суд Виргинских Островов постановил ликвидировать Three Arrows Capital
СМИ: суд Виргинских Островов постановил ликвидировать Three Arrows
Зеленский сравнил политику НАТО со старыми турникетами в метро
Зеленский сравнил политику НАТО со старыми турникетами в метро

Топ на сегодня

Дакота Джонсон снялась в фотосессии и дала интервью: о суде Деппа и Херд и своих отношениях с Крисом Мартином
Дакота Джонсон снялась в фотосессии и дала интервью: о суде Деппа и
Церемония прощания с Шатуновым прошла в закрытом режиме: тело кремировали
Церемония прощания с Шатуновым прошла в закрытом режиме: тело
Адвокаты готовят ходатайство о смене формы наказания
Адвокаты готовят ходатайство о смене формы наказания
Захарова заявила о разрушении Болгарией отношений с Россией против воли народа
Захарова заявила о разрушении Болгарией отношений с Россией против
Европейской стране предсказали проблемы с газом из-за снижения поставок в ФРГ
Европейской стране предсказали проблемы с газом из-за снижения

Еще по теме

Силуанов рассказал о долларах по 50 рублей
Глава Минфина пообещал работать на ослабление рубля
Минфин резко поднял заложенный в бюджете курс доллара
МЭР уточнит макропрогноз по инфляции и курсу рубля