СМИ: суд Виргинских Островов постановил ликвидировать Three Arrows Capital

Суд Британских Виргинских Островов постановил ликвидировать хедж-фонд Three Arrows Capital (3AC). Об этом сообщает Sky News со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, к рассмотрению дела о неплатежеспособности организации привлекли партнеров консалтинговой компании Teneo Restructuring. В 3AC пока не прокомментировали информацию.

Согласно открытым данным, фирма Three Arrows Capital, Ltd зарегистрирована на Виргинских Островах. В качестве адреса штаб-квартиры указан Сингапур.

В мае 2022 года сооснователь 3AC Су Чжу заявил, что фонд планирует перенести свою штаб-квартиру в Дубай. Среди причин он назвал более благоприятную нормативно-правовую среду.

Однако в июне представитель DFSA заявил об отсутствии у хедж-фонда лицензии на работу в эмирате.

В июне на фоне обвала криптовалютного рынка появились слухи о неплатежеспособности Three Arrows Capital. Торговая компания 8 Blocks Capital обвинила хедж-фонд в использовании клиентских средств для покрытия маржин-коллов.

По некоторым данным, криптовалютные платформы BitMEX, FTX и Deribit ликвидировали позиции 3AC в связи с неспособностью последнего выполнить маржинальные требования.

17 июня сооснователь хедж-фонда Кайл Дэвис заявил, что Three Arrows Capital нанял юридических и финансовых консультантов, чтобы выработать решение для своих инвесторов и кредиторов.

Напомним, 27 июня криптоброкер Voyager Digital направил 3AC уведомление о невыполнении обязательств из-за неуплаты кредита.