Создатели Spellbreak стали частью Blizzard, а в будущем, команды Xbox

Вадим Карасев





В начале этого года было объявлено, что Activision Blizzard будет поглощена со стороны Microsoft. Сделка крупная, и она будет завершена не раньше лета 2023 года, как планируют компании. При этом, Activision Blizzard продолжает развиваться.

Сегодня стало известно, что команда Proletariat переходит код крыло Blizzard. При этом, буквально сегодня команда Proletariat объявила, что сервера их проекта Spellbreak будут закрыты в начале 2023 года. Вероятно, это связано с переходом в стан команды Blizzard.

Отмечается, что студия Proletariat, которая состоится из, примерно, 100 человек, присоединится к команде поддержки World of Warcraft, в том числе работающей над дополнением Dragonflight. Сумма сделки не называется, но говорится, что это «крупнейшая покупка со стороны Blizzard, как минимум, за последние 10 лет».