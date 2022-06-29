Создатели Spellbreak стали частью Blizzard, а в будущем, команды Xbox
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Создатели Spellbreak стали частью Blizzard, а в будущем, команды Xbox

Создатели Spellbreak стали частью Blizzard, а в будущем, команды Xbox


В начале этого года было объявлено, что Activision Blizzard будет поглощена со стороны Microsoft. Сделка крупная, и она будет завершена не раньше лета 2023 года, как планируют компании. При этом, Activision Blizzard продолжает развиваться.

Сегодня стало известно, что команда Proletariat переходит код крыло Blizzard. При этом, буквально сегодня команда Proletariat объявила, что сервера их проекта Spellbreak будут закрыты в начале 2023 года. Вероятно, это связано с переходом в стан команды Blizzard.

Отмечается, что студия Proletariat, которая состоится из, примерно, 100 человек, присоединится к команде поддержки World of Warcraft, в том числе работающей над дополнением Dragonflight. Сумма сделки не называется, но говорится, что это «крупнейшая покупка со стороны Blizzard, как минимум, за последние 10 лет».

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

Последние новости

Военнослужащий из Иркутска Сергей Золотухин погиб на Украине
Военнослужащий из Иркутска Сергей Золотухин погиб на Украине
Создатели Spellbreak стали частью Blizzard, а в будущем, команды Xbox
Создатели Spellbreak стали частью Blizzard, а в будущем, команды Xbox
«Засунули в жопу флажок»: резидентов Comedy Club и Иру Чеснокову отменили после жестких шуток
«Засунули в жопу флажок»: резидентов Comedy Club и Иру Чеснокову
НАТО приняло новую стратегическую концепцию
НАТО приняло новую стратегическую концепцию
Юлия Ковальчук готова прощать мужу все
Юлия Ковальчук готова прощать мужу все
Светлана Лобода проживает в двух странах
Светлана Лобода проживает в двух странах
Алла Пугачева решила стать иждивенкой
Алла Пугачева решила стать иждивенкой
Олег Газманов высказался о тявкающей Чулпан Хаматовой
Олег Газманов высказался о тявкающей Чулпан Хаматовой
Прохор Шаляпин рассказал о своих похоронах
Прохор Шаляпин рассказал о своих похоронах
Минаев рассказал о ДТП Собчак в прошлом году
Минаев рассказал о ДТП Собчак в прошлом году
СМИ: суд Виргинских Островов постановил ликвидировать Three Arrows Capital
СМИ: суд Виргинских Островов постановил ликвидировать Three Arrows
Зеленский сравнил политику НАТО со старыми турникетами в метро
Зеленский сравнил политику НАТО со старыми турникетами в метро

Топ на сегодня

Дакота Джонсон снялась в фотосессии и дала интервью: о суде Деппа и Херд и своих отношениях с Крисом Мартином
Дакота Джонсон снялась в фотосессии и дала интервью: о суде Деппа и
Церемония прощания с Шатуновым прошла в закрытом режиме: тело кремировали
Церемония прощания с Шатуновым прошла в закрытом режиме: тело
Адвокаты готовят ходатайство о смене формы наказания
Адвокаты готовят ходатайство о смене формы наказания
Захарова заявила о разрушении Болгарией отношений с Россией против воли народа
Захарова заявила о разрушении Болгарией отношений с Россией против
Европейской стране предсказали проблемы с газом из-за снижения поставок в ФРГ
Европейской стране предсказали проблемы с газом из-за снижения

Еще по теме

Microsoft заплатит $3 млрд, если сорвется покупка Activision Blizzard
Официально: Microsoft объявила о планах купить Activision Blizzard для Xbox
В Game Pass будет добавлено «как можно больше» игр Activision Blizzard
Эти 37 франшиз переходят к Xbox с покупкой Activision Blizzard