США отказались контактировать с Россией по поводу изменений в НАТО
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США отказались контактировать с Россией по поводу изменений в НАТО

США отказались контактировать с Россией по поводу изменений в НАТОСША не сообщали России о своих планах по укреплению военного присутствия в Европе

США не сообщали России о своих планах по укреплению военного присутствия в Европе и отказались контактировать с Москвой по поводу изменений в НАТО. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби, передает CNN.

«Никаких сообщений с Москвой об этих изменениях не было, и в этом нет необходимости», — заявил он, сославшись на юридическую необязательность диалога с российской стороной по данной теме.

Ранее лидеры стран-участниц НАТО на саммите в Мадриде приняли новую стратегическую концепцию, в которой официально признали Россию наибольшей угрозой безопасности Североатлантического альянса. Главным фактором, повлиявшим на решение альянса, стали боевые действия на Украине, которые, как утверждается в документе, пошатнули евроатлантическую безопасность и «причинили невыразимые страдания и разрушения».

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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