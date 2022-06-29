Стали известны возможные причины гибели звезды «Скорой помощи» Мэри Мары
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Стали известны возможные причины гибели звезды «Скорой помощи» Мэри Мары

Стали известны возможные причины гибели звезды «Скорой помощи» Мэри МарыНазваны возможные причины утопления звезды сериала «Скорая помощь» Мэри Мары

Стали известны возможные причины утопления звезды сериалов «Скорая помощь» и «Кости» Мэри Мары. Об этом сообщает TMZ.

Представитель актрисы Крейг Дорфман рассказал изданию, что патологоанатомы обнаружили на лице актрисы ссадины, которые могут свидетельствовать о тупой травме головы. По названной версии следствия, Мара могла поскользнуться, выходя из воды, потерять сознание и захлебнуться. По словам правоохранительных органов, криминальный характер смерти артистки исключен.

Семья погибшей звезды рассказала, что Мара часто проводила время на пляже и хорошо знала реку Святого Лаврентия, где и было обнаружено ее тело. Близкие также добавили, что в момент гибели актриса не могла находиться под воздействием алкоголя или наркотиков.

Во вторник, 28 июня, стало известно о смерти звезды сериалов «Скорая помощь» и «Кости». Мэри Мара скончалась на 62-м году жизни в результате утопления.

Актриса дебютировала в кино в 1989 году в фильме «Убийство в Преппи». В 2003 году Мара сыграла в короткометражном фильме «Эм и я», после чего была удостоена премии международного кинофестиваля «Ангел» за лучшую женскую роль второго плана.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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