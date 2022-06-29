Супруга Олега Газманова показала красавицу-дочку в выпускном наряде

Жена Олега Газманова, Марина рассказала, что платье на выпускной вечер придумала сама Марианна. В жизни дочери Олега Газманова закончился важный этап. В этом году 18-летняя Марианна закончила школу и отправилась в путешествие под названием «взрослая жизнь». Жена артиста Марина показала в Сети, в каком образе её наследница отметила выпускной.Рыжеволосая красавица не захотела покупать готовый вариант, поэтому платье ей сшила на заказ дизайнер из Дагестана Амина Сулиманова. Кстати, эскиз наряда мечты Марианна нарисовала сама. Звездная мама старалась не навязывать своё мнение дочери. Поклонники пришли в восторг от результата преображения бывшей школьницы. «Я старалась максимально довериться дочери и не вмешиваться в творческий процесс. Цвет был выбран сложно зеленый под её рыжие от природы волосы. Фасон она тоже нарисовала!»— рассказала супруга Газманова.Весной Марианна делилась, что собирается поступить в МГИМО на факультет международных отношений. У неё пока не проснулась тяга к творчеству или выступлениям. Впрочем, в семье Газманова и так уже достаточно артистов. К тому же, дочери Олега было бы сложно построить успешную карьеру в шоу-бизнесе, ведь у многих изначально было бы к ней предвзятое отношение.