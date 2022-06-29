Светлана Лобода проживает в двух странах
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Светлана Лобода проживает в двух странах

Светлана Лобода проживает в двух странах
Журналисты выяснили, где сейчас живет певица Светлана Лобода. Артистка вместе с родителями и двумя дочками перебралась после начала известных событий за границу. Ходили разговоры, что она переехала на Мальту, по другим данным — в Латвию. Однако сайт КП утверждает, что звезда поселилась совсем в другом месте. По данным издания, 39-летняя Светлана Лобода теперь живет на две страны — Кипр и ОАЭ.
Дом на Кипре Лобода приобрела еще два года назад, осуществив свою мечту о недвижимости у моря. Знаменитость специально подобрала район, где не обитают в изобилии жители постсоветского пространства, которые бы могли узнать ее. Правда, есть русские соседи, которые знакомы с ней, но они настроены доброжелательно. Здесь она себя чувствует с детьми в абсолютной безопасности. В Дубае же у Лободы в собственности квартира.
# Шоу-бизнес Лобода Светлана
По материалам: z-aya

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