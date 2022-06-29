Таможня Аргентины изъяла более 2200 устройств для майнинга
Аргентинские таможенники конфисковали крупную партию оборудования для майнинга. Об этом сообщает местное издание Ambito.
Причиной стало несоответствие цен устройств. В таможне указали, что для импорта в страну оборудование оценили в среднем в $10 000 за единицу, тогда как их средняя стоимость не превышает $7700.
Речь идет о 2233 майнерах Whatsminer общей стоимостью $21,9 млн. Расхождение в поданных при импорте расчетах и фактической стоимостью составляет около $5 млн. Для более точных подсчетов проведут дополнительную экспертизу.
Напомним, в прошлом году сообщалось, что в Аргентине взлетела популярность майнинга из-за сверхнизких цен на электроэнергию.
В апреле 2022 года коммуна Серодино в аргентинской провинции Санта-Фе решила заняться добычей криптовалют для борьбы с затяжным экономическим кризисом.