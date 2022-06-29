Таможня Аргентины изъяла более 2200 устройств для майнинга
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Таможня Аргентины изъяла более 2200 устройств для майнинга

Таможня Аргентины изъяла более 2200 устройств для майнинга


Аргентинские таможенники конфисковали крупную партию оборудования для майнинга. Об этом сообщает местное издание Ambito.


Причиной стало несоответствие цен устройств. В таможне указали, что для импорта в страну оборудование оценили в среднем в $10 000 за единицу, тогда как их средняя стоимость не превышает $7700. 


Речь идет о 2233 майнерах Whatsminer общей стоимостью $21,9 млн. Расхождение в поданных при импорте расчетах и фактической стоимостью составляет около $5 млн. Для более точных подсчетов проведут дополнительную экспертизу.


Напомним, в прошлом году сообщалось, что в Аргентине взлетела популярность майнинга из-за сверхнизких цен на электроэнергию.


В апреле 2022 года коммуна Серодино в аргентинской провинции Санта-Фе решила заняться добычей криптовалют для борьбы с затяжным экономическим кризисом.

# Экономика аргентина, конфискация, майнинг, новости
По материалам: ForkLog

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