Таможня Аргентины изъяла более 2200 устройств для майнинга

Аргентинские таможенники конфисковали крупную партию оборудования для майнинга. Об этом сообщает местное издание Ambito.

Причиной стало несоответствие цен устройств. В таможне указали, что для импорта в страну оборудование оценили в среднем в $10 000 за единицу, тогда как их средняя стоимость не превышает $7700.

Речь идет о 2233 майнерах Whatsminer общей стоимостью $21,9 млн. Расхождение в поданных при импорте расчетах и фактической стоимостью составляет около $5 млн. Для более точных подсчетов проведут дополнительную экспертизу.

Напомним, в прошлом году сообщалось, что в Аргентине взлетела популярность майнинга из-за сверхнизких цен на электроэнергию.

В апреле 2022 года коммуна Серодино в аргентинской провинции Санта-Фе решила заняться добычей криптовалют для борьбы с затяжным экономическим кризисом.