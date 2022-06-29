Татьяна Брухунова показала 2-летнего сына в модном наряде
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Татьяна Брухунова показала 2-летнего сына в модном наряде

Татьяна Брухунова показала 2-летнего сына в модном наряде
Супруга юмориста Петросяна, Татьяна Брухунова всегда в курсе модных тенденций в одежде. Вот и подросшего сына Вагана одевает в модные вещи. Молодая жена известного юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова много времени уделяет воспитанию маленького сына Вагана. То, как выглядит малыш, безусловно, является частью педагогического процесса. Ведь на ребенка оказывает влияние его гардероб и отражение в зеркале. Татьяна Брухунова заботится о том, чтобы двухлетний сынишка всегда выглядел стильно, уместно и модно. Она любит наряжаться сама и с удовольствием облачает в эффектные наряды маленького Вагана. В микроблоге Татьяна Брухунова поделилась снимком, на котором маленький Ваган запечатлен спиной к камере. Но при этом его модный наряд можно рассмотреть во всех деталях. Ваган облачен в стильные брюки темно-синего цвета и рубашку цвета капучино. Яркому брюнету, каким является наследник Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой, все это очень идет.
Напомним, наследник Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой появился на свет в марте 2020 года. Родители не сразу сообщили о пополнении в семье. Но когда официально подтвердили факт рождения сына, то долго не томили, а показали лицо малыша, который оказался копией своего папы.
# Шоу-бизнес Брухунова Татьяна
По материалам: z-aya

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