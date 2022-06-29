TikTok разблокировал страницу «Sputnik Беларусь»
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TikTok разблокировал страницу «Sputnik Беларусь»

TikTok разблокировал страницу «Sputnik Беларусь»TikTok восстановил удаленный аккаунт «Sputnik Беларусь» после требования Роскомнадзора

Социальная сеть TikTok восстановила аккаунт «Sputnik Беларусь» после требования Роскомнадзора. О разблокировке ранее удаленной страницы издание сообщило в своем Telegram-канале в среду, 29 июня.

«Компания [TikTok] сообщила о нарушении [страницей "Sputnik Беларусь"] правил сообщества, но само нарушение выявить не смогла», — прокомментировали в редакции решение соцсети. Также уточняется, что аккаунт был восстановлен после соответствующего требования Роскомнадзора, направленного в адрес администрации соцсети.

Об удалении своего профиля в TikTok «Sputnik Беларусь» рассказало во вторник, 28 июня. Отмечалось, что платформа не назвала причину ограничений. Эта блокировка стала второй за месяц для TikTok-страницы «Sputnik Беларусь».

Перед этим, 20 июня, TikTok также удалил аккаунт «Sputnik Беларусь», не называя причин. Редакция выразила уверенность в том, что не нарушала правил платформы. Позже по требованию Роскомнадзора доступ к профилю был восстановлен. Однако в «Sputnik Беларусь» сообщили, что соцсеть при этом удалила более 200 видео с суммарными просмотрами более двух десятков миллионов.

Ранее аналогичным ограничениям в TikTok подверглись аккаунты «Sputnik Кыргызстан» и «Sputnik Молдова». После обращения Роскомнадзора к соцсети эти страницы были восстановлены.

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По материалам: lenta.ru

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