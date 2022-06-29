Тяжелобольных детей станет проще лечить
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Тяжелобольных детей станет проще лечить

Тяжелобольных детей станет проще лечить

Лечить детей с онкологическими, гематологическими и другими тяжелыми заболеваниями разрешат, в том числе, препаратами, которые назначают по показаниям, не упомянутым в инструкции по их применению (препаратами офф-лейбл). Соответствующий закон вступает в силу 29 июня.

При этом лечащий врач должен будет проинформировать самого пациента (если ему исполнилось 15 лет) или его законного представителя о безопасности самого медикамента, возможных рисках, ожидаемой эффективности.

Перечень заболеваний, при которых врачам разрешено назначать лекарства офф-лейбл, кабмин уже утвердил. Речь идет о 21 группе заболеваний или состояний. Среди них некоторые инфекционные и паразитарные патологии, новообразования, болезни крови, эндокринной и нервной систем.


Сегодня лечить онкологию у детей сложнее, чем у взрослых, так как ассортимент медикаментов для маленьких пациентов значительно меньше. Как результат — онкологам и гематологам нередко приходится назначать своим пациентам лекарства, хотя инструкция препарата этого не предполагает.

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По материалам: pnp.ru

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