Топилин рассказал, как ужесточат наказание за незаконное производство метанола

Только последовательное и системное принятие законодательных решений с экспертным сообществом и общественными объединениями граждан сможет обеспечить результативность целенаправленных действий в борьбе с нелегальным оборотом алкогольных суррогатов. Об этом «Парламентской газете» заявил председатель Комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин.

Накануне в Госдуму был внесен законопроект о введении уголовной ответственности за незаконный оборот метилового спирта. Одним из авторов документа выступил Максим Топилин. Кроме этого, соавторами законопроекта выступили заместитель председателя Государственной Думы Шолбан Кара-Оол и председатель Комитета Государственной Думы по контролю Олег Морозов.

Законопроектом предлагается дополнить Уголовный кодекс РФ новой статьей «Незаконный оборот метилового спирта (метанола)». Устанавливается ответственность за незаконные производство, приобретение, хранение, перевозку или пересылку в целях сбыта, а равно за незаконный сбыт метанола, создавший условия для его потребления другим лицом.

Повышенная ответственность предусматривается за совершение таких деяний группой лиц по предварительному сговору либо организованной группой или если эти действия повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека. Предусмотрена уголовная ответственность вплоть до лишения свободы на срок до 15 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей. Также изменения вносятся в Уголовно-процессуальный кодекс РФ в части наделения следователей органов внутренних дел полномочиями по расследованию преступлений, предусмотренных вводимыми законопроектом нормами.

«Мы неоднократно рассматривали и обсуждали темы нормативно-правового регулирования производства и оборота метанола и метанолсодержащих жидкостей, ответственности за производство, оборот и сбыт такой продукции. Внесение законопроекта — это первый шаг. комитет организует его широкое обсуждение, продолжится активное взаимодействие с Правительством РФ», — подчеркнул парламентарий.





По словам Топилина, случаи отравления алкоголем фиксируются ежегодно.

«Причина — употребление спиртосодержащих жидкостей, заведомо не предназначенных для питья. Ситуация требует ужесточения государственного контроля в данной сфере. Это важно, чтобы защитить здоровье наших граждан», — сообщил депутат.

Председатель Комитета Госдумы по экономической политике привел данные статистики по пресечению преступлений в этой сфере. Так, в первом квартале 2022 года пресечено более 30 подпольных производств по изготовлению фальсификата, выявлено 16 тысяч лиц, причастных к незаконной деятельности.