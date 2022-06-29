ТТК предложил иркутянам новый тарифный план «Вкусный»
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ТТК предложил иркутянам новый тарифный план «Вкусный»

ТТК предложил иркутянам новый тарифный план «Вкусный»

Компания ТТК предлагает новое акционное предложение своим абонентам. Тарифный план «Вкусный» в Иркутске — это высокоскоростной Интернет и подписка на онлайн-кинотеатр IVI* по единой выгодной цене, которая гарантированно не изменится в течение 12 месяцев. «Вкусный» поможет провести лето увлекательно, всегда оставаясь на связи.

Тарифный план «Вкусный» включает в себя: быстрый домашний Интернет со скоростью до 100 мегабит в секунду и подписку на онлайн-кинотеатр IVI с большой коллекцией контента ведущих мировых и российских студий. Все фильмы и телепередачи вы сможете смотреть на любом устройстве, будь то телевизор с функцией SmartTV*, планшет или смартфон. А еще по достоинству оцените возможность скачивать в память мобильного устройства лицензионный контент и смотреть его даже без доступа в Интернет. Умная система уведомлений поможет быть в курсе новинок, которые вам понравятся, и не пропустить выход крутого обсуждаемого блокбастера.

Жители более чем трехсот городов России уже пользуются сервисами ТТК и знают, что домашний Интернет от ТТК – это отличное соотношение цены и качества, стабильная скорость в любое время суток. Прием заявок на подключение на новый тарифный план «Вкусный» до 11.09.2022 года включительно. С подробными условиями акции в вашем городе можно ознакомиться на сайте myttk.ru или по бесплатному телефону единого контактного центра 8 800 775-0-775.


*иви
**смарт тв

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По материалам: irk

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