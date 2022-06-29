Турагентов пересчитают в реестре
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Турагентов пересчитают в реестре

Турагентов пересчитают в реестре

Истекает предусмотренный законом срок, в течение которого туроператоры обязаны внести сведения о турагентах в соответствующий федеральный реестр.

Со своей стороны, турагенты должны внести в реестр информацию о своих субагентах. Туроператор должен подтвердить в реестре право субагента на продвижение и реализацию турпродукта, который он предлагает. В дальнейшем турагенты и субагенты смогут продвигать и реализовывать турпродукт только, если в данном ресурсе есть сведения о них.

Цель закона — защита прав туристов. Договор между туроператором и турагентом в основном заключается в форме публичной оферты, и с помощью реестра будет зафиксирована ответственность туроператора за своих турагентов. Турист же при покупке сможет получать достоверную информацию, имеет ли турагент право на продажу продукта конкретного туроператора.


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По материалам: pnp.ru

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