Турагентов пересчитают в реестре

Истекает предусмотренный законом срок, в течение которого туроператоры обязаны внести сведения о турагентах в соответствующий федеральный реестр.

Со своей стороны, турагенты должны внести в реестр информацию о своих субагентах. Туроператор должен подтвердить в реестре право субагента на продвижение и реализацию турпродукта, который он предлагает. В дальнейшем турагенты и субагенты смогут продвигать и реализовывать турпродукт только, если в данном ресурсе есть сведения о них.

Цель закона — защита прав туристов. Договор между туроператором и турагентом в основном заключается в форме публичной оферты, и с помощью реестра будет зафиксирована ответственность туроператора за своих турагентов. Турист же при покупке сможет получать достоверную информацию, имеет ли турагент право на продажу продукта конкретного туроператора.



