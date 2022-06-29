Турчак: Родители детей-инвалидов смогут бесплатно госпитализироваться вместе с ними

Вадим Карасев

Партия "Единая Россия" обеспечит право родителей на бесплатную госпитализацию с детьми-инвалидами, которые имеют ограничения по самообслуживанию, передвижению, контролю и обучению, сообщил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.

"Единая Россия" обеспечит право родителей на бесплатную госпитализацию с детьми-инвалидами, которые имеют ограничения к самообслуживанию, передвижению, контролю и обучению", - рассказал Турчак.

Он также поблагодарил Минздрав РФ за понимание и добавил, что рассчитывает на принятие законопроекта в текущей сессии.