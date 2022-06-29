Турчак: Родители детей-инвалидов смогут бесплатно госпитализироваться вместе с ними
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Турчак: Родители детей-инвалидов смогут бесплатно госпитализироваться вместе с ними

Турчак: Родители детей-инвалидов смогут бесплатно госпитализироваться вместе с ними

Партия "Единая Россия" обеспечит право родителей на бесплатную госпитализацию с детьми-инвалидами, которые имеют ограничения по самообслуживанию, передвижению, контролю и обучению, сообщил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.

"Единая Россия" обеспечит право родителей на бесплатную госпитализацию с детьми-инвалидами, которые имеют ограничения к самообслуживанию, передвижению, контролю и обучению", - рассказал Турчак.


Он также поблагодарил Минздрав РФ за понимание и добавил, что рассчитывает на принятие законопроекта в текущей сессии.

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По материалам: uposters.ru

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