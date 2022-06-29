В Bank of America отметили интерес инвесторов к индустрии на фоне криптозимы
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В Bank of America отметили интерес инвесторов к индустрии на фоне криптозимы

В Bank of America отметили интерес инвесторов к индустрии на фоне криптозимы


Опасения касательно криптозимы не охладили интерес инвесторов к отрасли. Об этом сообщили аналитики Bank of America (BofA), пишет CoinDesk.


Выводы основаны на беседах со 160 клиентами, которые участвовали в посвященной Web3-индустрии конференции. Респонденты выразили уверенность, что «блокчейн-технология и цифровые активы не исчезнут».


Некоторые спикеры напомнили, что самые инновационные проекты возникли во время предыдущих спадов на рынке. Низшие точки цикла «вероятно, полезны для развития экосистемы в долгосрочной перспективе», добавили они.


«Вовлеченность клиентов продолжает расти. Основное внимание по-прежнему уделяется быстрому развитию и разрушительному характеру блокчейн-технологии», — говорится в отчете.


В BofA считают, что решающее значение для популяризации на уровне корпораций и учреждений имеет регуляторная ясность. Устранение барьеров приведет к массовому внедрению по мере роста доверия потребителей к сектору. В настоящее время многие участники воздерживаются от активных действий до создания всеобъемлющей нормативно-правовой базы.


Участники конференции пришли к выводу, что после привлеченного продуктами с цифровыми активами первого миллиарда пользователей потребуется улучшение мостов между фиатом и криптовалютами. Также необходимо создать криптонативную экосистему.


Web3 обладает «потенциалом для преобразования любой отрасли», заключили специалисты.


Напомним, в Сенате США представили полную версию двухпартийного законопроекта о регулировании криптоиндустрии.


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# Экономика bank of america, web 3, блокчейн, новости
По материалам: ForkLog

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