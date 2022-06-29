В Центробанке заявили, что в России нет дефолта
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В Центробанке заявили, что в России нет дефолта

В Центробанке заявили, что в России нет дефолта

Объявления о дефолте в России нет, это лишь оценки отдельных аналитических, рейтинговых агентств и экспертов. Об этом заявил первый зампред Банка России Владимир Чистюхин, передает РИА Новости.

При этом он признал, что из-за слома традиционных каналов исполнения обязательств по еврооблигациям, к которому приложили руку иностранные власти, российских предпринимателей и власти могут обвинить в невыполнении условий договора.

«Важный, симптоматичный момент, что объявления о дефолте нет, это лишь оценки отдельных аналитических, рейтинговых агентств, экспертов, не более того. Я очень надеюсь, что в конце концов такого рода заключения не последует», — сказал Чистюхин.

Ранее агентство Bloomberg заявило о наступлении в России дефолта в ночь на 27 июня, так как срок выплат ста миллионов долларов по внешним долговым обязательствам России истекает в понедельник. При этом Москва отправила средства для погашения долгов перед инвесторами, однако они не могут их получить, поскольку Минфин США не продлил лицензию, позволяющую обслуживать внешний долг.

В Кремле в ответ заявили, страны Запада пытаются организовать для России рукотворный дефолт, хотя объективных оснований для этого сейчас нет.


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По материалам: pnp.ru

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