В Иркутске проведут звуковое информирование граждан о запрете купания
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В Иркутске проведут звуковое информирование граждан о запрете купания

В Иркутске проведут звуковое информирование граждан о запрете купания

В Иркутске организуют звуковое информирование граждан о запрете купания в неустановленных местах. Автотранспорт со звуковым сопровождением будет ездить в районе теплых озер и квадратов на территории залива Якоби. Также в жаркие дни создадут дополнительные посты аварийно-спасательной службы с привлечением добровольцев Иркутского отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей. Об этом сообщили в пресс-центре администрации города.

Врачи не рекомендуют купаться в жару. Так как вода холодная, происходит перепад температур, который приводит к спазмам мышц, влияет на сосудистую систему. Администрация города просит жителей не купаться в неположенных местах и не оставлять детей без присмотра. В случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо звонить на единый номер вызова экстренных служб «112».

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По материалам: irk

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